Opinião | Se pais que fazem piadas criam filhos mais felizes e preparados, como seria a pedagogia do humor?

Li um estudo delicioso: pais que fazem piada criam filhos mais felizes e preparados. É coisa da British Psychological Society, portanto tem sua credibilidade.

PUBLICIDADE Mas, veja bem, não é qualquer piada. O estudo foca em dad jokes - aquele humor cringe, cheio de trocadilhos, que pais fazem e filhos ficam sem graça. Um bom exemplo de chiste desses: qual cidade não tem táxis? Uberlândia! Imagino um gongo soando – splash! - a cada uma dessas. Segundo os britânicos, estas piadas são idiotas e autodepreciativas - portanto as pessoas não se ofendem (já que o único a ser ridicularizado é o autor da piada). Só que elas dão vergonha nos outros também. Os filhos ficam tão constrangidos que criam casca e aprendem a lidar com situações críticas. Ou seja, ter pais fãs de dad jokes é como trabalhar para o Trump: forja a pessoa para o pior.

Um estudo britânico diz que pais que fazem piadas criam filhos mais felizes e preparados. Foto: evgeny atamanenko/Adobe Stock

Adorei a ideia de educar com comédia. Nosso planeta está salvo (a depender do calor, das chuvas, da bomba nuclear e do preço do ovo). Fico entusiasmado pensando na matéria escolar. Não pode ser um currículo feito apenas em cima de piadas idiotas, senão fica um aprendizado superficial. Humor é complexo, cheio de sutilezas e interpretações; não é que nem ensinar a Segunda Lei de Newton. A força é má (F=ma) e pronto. Decorado.

Humor tem pensamento e estudo; cada gargalhada chega depois de milênios de civilização e crítica. Aristóteles, querendo preservar o intelecto humano, escreveu dois livros sobre dramaturgia (circa 330 a.C): um sobre tragédia, outro de comédia. O da tragédia se perdeu no tempo entre lágrimas e traições, enquanto o da comédia sobrevive até hoje (a duras penas). A comédia ensina a ser resiliente.

No primeiro semestre, vamos ter sitcom, pantomima e sátira. No segundo, pastelão, humor negro e comédia romântica. Delícia de aula. Mas é preciso cuidado. A comédia também pode ser venenosa e tóxica. Sua pedagogia tem que respeitar as mina e os gêneros, sem ser racista nem odiento. Existem assuntos dramáticos demais pra fazer piada. Lembram do ex-presidente imitando gente sem ar, na covid? Então. Humor pode muito, mas não pode tudo.

Se a pessoa é azeda, que repita de ano até aprender a rir. Indo mal no boletim, que faça um trabalho gozado pacas para passar – pode ser algo fácil, tipo escrever sobre a seleção brasileira. O humor será a nossa maior contribuição para a ciência. Somos bons nisso, podemos até exportar graça pra países sisudos, onde só faz frio. Já ganhamos o Oscar, quem sabe aí vem Nobel.