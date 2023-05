A equipe focada

A líder estava orgulhosa: nunca a equipe trabalhara tanto em conjunto. Todos atingiam rapidamente metas. A CEO ganhara o apelido de “Rainha”, como parte da cultura interna da empresa. Os empregados (ops!), os colaboradores, tinham funções claras na pirâmide produtiva.

Árvore cortada por estar infestada de cupins Foto: TIAGO QUEIROZ / TIAGO QUEIROZ

Diante deles, a tarefa de poderem vencer uma nova licitação no ramo das madeiras. Era um desafio maior do que o comum. Vinham do setor dos móveis simples e, agora, a empresa poderia se dedicar a algo mais vasto.

“Nosso objeto está lá fora e precisamos tomá-lo. A concorrência está acirrada, e empresas similares viraram pó rapidamente. Vamos sair da caixa, gente, vamos derrubar as barreiras com protagonismo e convicção! Vocês são guerreiros e guerreiras, dotados do mais puro empreendedorismo!” Eram assim as falas da “Rainha”.

A nova meta no campo da indústria madeireira foi encarada por toda a equipe. Havia um zumbido de felicidade no ar. Houve promessas de bônus, de 14.º salário. Quem desistia era ironizado como fraco, sem foco ou como “loser”.

Que equipe se lançou ao novo trabalho! Que foco! Um verdadeiro exército alinhado com objetivos, sem ninguém ocupar o espaço que era do outro. Sem invejas, com harmonia, muita força em esquadrão de combate disciplinado. Seriam os reis daquele setor madeireiro. Entrariam de qualquer forma no segmento e mostrariam que não eram menores do que outras empresas. E assim fizeram durante semanas e semanas. Horas extras? Não! Ali não existia CLT: “Somos pelo ‘job’, jamais pelo emprego! Chega de crença limitante e mentalidade arcaica!” – gritavam em uníssono. Grupo? Não! Era uma família! Os corações pulsavam em conjunto como se todos compartilhassem o mesmo DNA.

Deu certo! Vitória do trabalho! Meritocracia absoluta! A imensa árvore tombou nos Jardins, em São Paulo. Corroída pelo ataque conjunto de milhões de cupins incentivados pela rainha, a tipuana não teve chance. A união triunfou, e o vento levou ao chão da Rua Batataes aquele portento botânico. O ambiente tinha sido destruído sob ação dos devoradores da madeira. Animado pela esperança de manter o ritmo, um pequeno grupo sobrevivente voou com a rainha para a árvore do lado. Nada resiste a uma equipe focada e sem mi-mi-mi. Havia vários troncos na mesma rua; alguns já sonhavam com florestas maiores. Cupins focados fazem a diferença! l