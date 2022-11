Como é assistir um jogo da seleção em um hotel de luxo?

Publicidade

Alguns dos principais e mais luxuosos hotéis de São Paulo irão promover eventos especiais durante os jogos da seleção brasileira pela Copa do Mundo do Catar. Amanhã, dia da partida contra a Sérvia, estreia do Brasil, o Tivoli Mofarrej, Rosewood, Renaissance e JW Marriott programaram ações abertas ao público.

O Tivoli, por exemplo, armou telões de alta definição na área externa da piscina do hotel. A festa vai ter djs, opções gastronômicas e open bar. Os ingressos custam a partir de R$ 250 por jogo (os pacotes mais caros podem passar dos mil reais).

No Rosewood, o hotel irá abrir o Summer Tent (espaço de eventos localizado no Jardim dos Ciprestes). Para a ocasião, montaram um menu desenvolvido a partir de uma pesquisa sobre comidas clássicas de estádios pelo mundo, preparado pelo chef Felipe Rodrigues, com destaques para o bocadillo de jamon, bifanas de porchetta e espetinhos de picanha. O open bar de bebidas e coquetéis sai por R$ 400.

Hotel Tivoli promove eventos durante os jogos do Brasil Foto: THAIS ALVES

Já a tradicional Arena Renaissance tem clima de estádio de futebol com gramado, arquibancadas e um telão de 400 polegadas, além de menu com comidinhas de boteco preparadas especialmente pelos chefs Gayber Silveira e Raul Vieira.

No Marriott, os jogos serão transmitidos no bar do hotel, o Bar Caju. Já as ações do Tangará e do Grand Hyatt serão fechadas exclusivamente para seus hóspedes.





Obras de Denise Milan em São Paulo e Chicago

A artista plástica Denise Milan Foto: Mateus Bruxel

Depois do sucesso de sua instalação TrincAr na Bienal do Mercosul, a artista Denise Milan terá novos trabalhos inaugurados neste mês, agora em São Paulo e Chicago. Na capital paulista, os visitantes do Sesc Ipiranga são recebidos no novo acesso à unidade, ao lado do Museu do Ipiranga, pela instalação Entes. Já na cidade norte-americana, a escultura da artista – que tem na pedra o suporte principal de sua obra – Earth e o Circle of Gold será instalada no parque de esculturas da Governors State University.

Noite de lançamento no Museu do Ipiranga

O Instituto Cultural J. Safra lançou na noite da última segunda um livro dedicado ao Museu do Ipiranga – como parte das comemorações do Bicentenário da Independência. Trata-se da 41ª edição da coleção Museus Brasileiros. Na foto, Saul Paves, responsável pela filantropia do Banco Safra; Silvio de Carvalho, presidente do Banco Safra; David Safra; Rosaria Ono diretoria do Museu do Ipiranga e o professor Paulo César Garcez Marins. O Safra participou do processo de restauro do museu

Bloco de notas

CLUBE PINHEIROS. O Pinheiros, um dos mais tradicionais clubes de São Paulo, programou não só transmissões especiais para os jogos da Copa, como também alterou o cardápio neste mês. Todos os dias uma homenagem especial a um campeão do mundo. Nas segundas, França; nas terças, Argentina; às quartas, Uruguai; nas quintas, Espanha, e Inglaterra, Alemanha e Itália às sextas, sábados e domingos. “O sanduíche do Brasil, o maior de todos os campeões, estará todos os dias no cardápio”, diz André Patury, diretor de restaurantes do Pinheiros.

AMARELINHA. De acordo com a OLX, plataforma de compra e venda online, a procura pela camisa da seleção nos dez primeiros meses do ano aumentou 936%, enquanto as vendas, 121%. A amarelinha também é a mais vendida entre os uniformes de seleções da Copa.