Criminalizar quem ‘discriminar pessoas politicamente expostas’ é indiscutivelmente antidemocrático

É revoltante tomar conhecimento do decreto que criminaliza quem “discriminar pessoas politicamente expostas”. Seu conteúdo é indiscutivelmente despótico e antidemocrático.

De saída, cabe esclarecer o que significa uma “pessoa politicamente exposta” numa democracia. Seriam os professores, os que pregam suas crenças, os que pagam impostos, os que protestam porque passam fome, os jornalistas e cronistas que opinam contra ou a favor de algum assunto ou pessoa na tentativa de apurar o que ocorre na esfera coletiva; e, por fim, mas jamais por último, os que, exercendo um atributo inviolável das democracias, informam, denunciam e tomam partido? Se a cidadania de Montesquieu, Rousseau, Jefferson e Madison abriu-se ao par igualdade e liberdade, então todo cidadão é inapelavelmente uma “pessoa politicamente exposta”.

O PL 2720/23 foi apresentado deputada federal Danielle Cunha (União Brasil-RJ), filha do ex-deputado Eduardo Cunha. Foto: Pablo Valadares/Agência Câmara

Seria possível não ter um papel político num Estado Democrático de Direito? Quem então seria esse vitimado “politicamente exposto” que essa torpe lei pretende proteger, senão todo cidadão que ouse abrir a boca numa sociedade autoritária, como a nossa, para acusar mentirosos consumados (não cito nomes porque não tenho espaço)? Um coletivo cujas elites ainda não sacaram o viés fidalgo que alimenta seu inconsciente fascismo, que não admite disputa e leva à polarização estrutural?

O objetivo claro desse decreto é discriminar “para cima” e distinguir “políticos profissionais”. Os que fazem parte da doentia máquina do Estado brasileiro e que já são discriminados (e como!) não como vítimas, mas por seus escabrosos salários (num país onde seus eleitores passam fome), regalias, foro, e formidáveis privilégios.

O que mais ofende este modesto e cancelado estudioso do permanente e ileso elitismo (de direita e esquerda) nacional é a sua arquitetura moral. É a exibição cada vez mais clara de uma “ética de condescendência” que atua em causa própria, ao lado da tentativa de hierarquizar o sistema, sacralizando juridicamente o mandarinato brasileiro.

Essa lei não chega do nada, muito pelo contrário, ela é mais um aborto desta barafunda político-jurídica em que nos metemos, pois tal excrescência nada mais é do que e legalização do “Você sabe com quem está falando?” como uma revolta agressiva contra a impessoalidade democrática que iguala. Se aprovada, ela vai criminalizar o direito de discordar, pois vai inibir que os “comuns” que elegem os “politicamente expostos” honrem os papéis de servidores para os quais foram eleitos.

Finalmente, não custa lembrar, trata-se, como indica o título destas indignadas linhas, de uma reacionária tentativa de restauração da nobreza. De uma categoria social indiscutivelmente acima do cidadão comum. Uma “ordem social” protegida das vigilâncias igualitárias responsáveis pela invenção e legalização do VSCQEF. Expressão plena de nossa profunda alergia ao igualitarismo e à democracia.