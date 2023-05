Ex-repórter de Ana Maria Braga relata difícil momento da revelação da homossexualidade; veja vídeo

Ex-repórter da Rede Globo do programa de Ana Maria Braga, Felipe Suhre por muito tempo não se sentiu à vontade para falar abertamente sobre sua orientação afetiva. Esse impasse lhe trouxe angústia e consumiu a sua energia. A partir desta segunda-feira, 15, seu livro Verdade: Um Lugar para Todos chega às livrarias contando o momento considerado por ele mais desafiador da sua vida: quando falou literalmente para os pais que era homossexual.





Felipe Suhre lança seu primeiro livro chamado 'Verdade: Um lugar para todos'. Foto: Pedro Malamam





Ao mesmo tempo, ele deixou o trabalho na televisão, se mudou para Garopaba, em Santa Catarina, fez cursos na área de desenvolvimento pessoal. Mentor de comunicação, o ex-repórter do Mais Você agora tenta ajudar outras pessoas a vencerem barreiras. Confira a entrevista com Suhre:

De onde você é?

Sou natural do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Alegrete (a 500 quilômetros de Porto Alegre). Fui um menino que achava a cidade muito masculina. Era bastante tradicional. Pensava que não podia vestir rosa, só podia usar azul. A história da minha vida começa assim.

Continua após a publicidade

E o livro também?

Começa eu contando para os meu pais, que foi o momento mais desafiador da minha vida. O pano de fundo do livro é a história da minha orientação sexual, mas para discutir várias outras verdades que a gente deixa de viver para ter o amor dos pais, pelo medo da rejeição. É bem profundo. Escondi por muito tempo da minha família a minha orientação sexual. Todo mundo sabia. Afinal, era casado com um cara, o meu primeiro marido. Minha família adorava ele. A gente convivia todo mundo bem, mas ninguém falava do assunto. Era aquela coisa de ser mais “confortável” não falar.

Qual foi o efeito de ter que esconder a sua orientação afetiva?

A sensação que tinha é de estar sempre pela metade, de vestir uma máscara. Era muito desconfortável fingir ser uma pessoa que eu não era, como vestir uma roupa que estava muito apertada. Aquilo drenava a minha energia. A gente faz cada coisa na vida.

Alguma situação que te incomodava mais?

Morava num apartamento no Leblon, no Rio, com o meu ex-marido. Quando meus pais me visitavam, tinham dois quartos e eu dava o melhor para eles. E a gente ficava no outro. Cheguei ao ponto de encher colchão inflável para fingir que íamos dormir em camas separadas, para passar a mensagem de que eu não ia dormir na mesma cama da dele. E, é óbvio que dormíamos na mesma cama, mas fazia essa cena. Tem um capítulo do meu livro que se chama “Colchão Inflável”. E as reflexões que quero produzir com o livro são: Qual é o colchão inflável da sua vida? O que faz para não viver a sua verdade, quais mentiras tolera para não ser você?

Na hora de contar para os meus pais, a sensação que tinha era de que ia morrer. O coração estava acelerado, suava e tinha muita dor de cabeça. Hoje, entendo que de fato era uma morte ali. Felipe Suhre

Continua após a publicidade

Quando contou para os seus pais?

Foi há quatro anos. Na hora de contar, a sensação que tinha era de que ia morrer. O coração estava acelerado, suava e tinha muita dor de cabeça. Hoje, entendo que de fato era uma morte ali. Era o antigo morrendo para que eu pudesse viver a minha verdade.

Como eles reagiram?

Foram incríveis, extremamente acolhedores. Eles falaram das expectativas que tinham. Meus pais vieram da roça, eram humildes. Queriam para mim casamento, filhos, netos - essas coisas que todos pais querem… Uma notícia dessa revira tudo isso e é um convite também a olhar para essas expectativas. Os meus pais, graças a Deus, sempre foram muito amorosos e disseram que iam continuar me amando.

Mentor de comunicação, Felipe hoje vive na praia Garopaba e viaja pelo País para dar treinamentos. Foto: Caio Graça





Quais dicas daria para quem está passando por uma situação semelhante?

Continua após a publicidade

Esse processo a pessoa precisa fazer por ela mesma. Entender que as dificuldades de viver a sua verdade são porque a sua criação a levou a acreditar que tem algo de errado, que é estranha, não merece ser feliz daquele jeito. Hoje, eu trabalho ajudando as pessoas que têm dificuldade de falar, timidez e insegurança a colocarem a voz no mundo. Foi para isso que fiz a minha transição de carreira lá atrás por meio de cursos e formações sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Tenho mais de cinco mil alunos que ajudo a vencer barreiras, a se desbloquear.

Por que o livro veio depois da saída da TV?

Nesses quatro anos que estou fora da televisão, venho construindo a minha segurança interna. Ele surge agora porque me sinto seguro para falar desse tema de uma forma tão aberta para tantas pessoas. No dia 2 de junho, vou ao programa da Ana Maria Braga contar a minha história. Tenho muito carinho por todo mundo do Mais Você.

Como foi trabalhar com Ana Maria Braga?

Foi incrível, fiquei nove anos lá. Ela é uma grande mestra, uma grande professora. Sou pura gratidão.

Confira o vídeo em que Suhre fala sobre a sua história:

Continua após a publicidade