Futebol como drama e drama no futebol

O traço distintivo do esporte é a competição. Aliás, para ser mais esportivo, eu diria que a arena esportiva articula todos os elementos capazes de produzir uma disputa no seu estado mais transparente como uma idealização de um encontro de contrários no qual ganhador e perdedor não são condenados. Sendo uma disputa de corpos, o esporte dramatiza engajamentos físicos, obrigando a realçar abusos pessoais. Daí, penso, a preocupação em proporcionar aos atletas e espectadores a experiência de uma igualdade de oportunidade absoluta.

Torcedor clamando por seu ídolo Foto: DHAVID NORMANDO / AFP

Pressuposto da modernidade liberal-democrática que, sabemos todos, é raramente alcançada. Nessa esfera social, a gradação, a hierarquia ou a diferença indecorosa entre elite e massa, é inibida pela dinâmica do jogo, cujas regras e palco são destacados das mazelas sociais rotineiras. Ao contrário das rotinas é impossível saber quem vai ganhar um jogo ou acertar no bicho. Tal como é absurdo impedir que um “estranho” (negro, mestiço, indígena, analfabeto, gay, pessoas com nanismo, mulher, idoso ou idiota) participe da competição.

Inventado em sistemas individualistas, reitera uma autonomia inexistente nos países movidos a familismo. Não fosse essa autonomia, teríamos criado uma Futebolbrás e apadrinhados dos mandões seriam convocados para a seleção.

Tal independência dos elos de prestígio e poder em sociedades mandonistas produz episódios como o de Vini Jr. Neles, a cor da pele (transformada em abjeto “racismo”) e também a nacionalidade tentam uma interferência ilegal, covarde e proibida pelas normas do jogo, criando o equivalente a um “golpe” na política; ou a uma penada jurídica no embate político.

O racismo no esporte é o equivalente do “você sabe com quem está falando?” no mundo que o iberismo jesuítico, legalístico, populista e elitista inventou. Felizmente para a América Latina, a grande Espanha hoje assiste ao seu preconceito secular e pronto a entrar em cena – como todo preconceito encoberto – graças à democracia do futebol, que também impediria anular uma acachapante derrota com o argumento legal que o jogo foi realizado no estádio errado!

Os filtros esportivos revelam que é possível ter uma atividade na qual as regras são honradas e sua malandragem contida pela ética universalista do jogo que, como todo jogo, é jogado e manipulado, mas também jogam os jogadores impondo, a todos e a cada um, as suas regras.

Nesse sentido, o esporte, como o mercado autorregulado, bloqueia interferências externas. Diferentemente da arena política nacional, intromissões pessoais são banidas e é justamente o respeito pela impessoalidade das regras, sem as quais não haveria jogo, que singulariza e torna o drama racial esportivo tão fascinante numa sociedade marcada por interesses e jeitinhos espúrios. Malandragens que finalmente perdem para o futebol e para o talento e a coragem de Vini Jr.