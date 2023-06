Apesar de buscar o apoio de Jair Bolsonaro para a reeleição, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), vai adotar comunicação bem diferente daquela empregada na campanha do ex-presidente em 2022.

O marqueteiro é o mesmo: Duda Lima, contratado pelo MDB no início deste mês. Mas os primeiros filmes publicitários assinados por ele associam o prefeito a agendas rechaçadas pelo bolsonarismo.

Ricardo Nunes e Bolsonaro em evento do PL no dia 6/5/2023 Foto: Fernando Antunes e Wesley Viana/PL/Divulgação

Em um dos vídeos que foi ao ar nos últimos dias na TV aberta, a coordenadora municipal de diversidade da legenda, Leo Áquilla, uma mulher trans, defende a gestão de Nunes e convida mulheres a se filiarem ao partido. “Junto com o prefeito Ricardo Nunes, as mulheres têm participado de muitas conquistas da nossa cidade”, diz. O gesto não foi em vão – a cidade tem a maior parada LGBTQIA+ do mundo.

A avaliação de auxiliares de Nunes é de que ele só teria a perder ao defender uma agenda conservadora em uma eleição na qual terá como principal adversário Guilherme Boulos (PSOL), um expoente da esquerda. Por isso, deve reforçar o caráter moderado e se vender como um político capaz de dialogar com diversos segmentos ideológicos.

A estratégia é corroborada pelo argumento de que, em 2022, Fernando Haddad e Lula lideraram as votações na capital paulista para as eleições a governador e a presidente, respectivamente.