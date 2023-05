Orquestra vai apresentar músicas do álbum ‘Californication’, do Red Hot Chilli Peppers

No clima de esquenta para o show do Red Hot Chilli Peppers, que vem em novembro ao Brasil para mais uma turnê pelas principais capitais do País, a Nova Orquestra dará aos fãs uma versão diferente para as músicas de Californication, um dos álbum mais populares da banda.

Red Hot Chilli Peppers no Rock in Rio Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Ao som de violinos, violoncelos, trompetes e outros instrumentos típicos de uma orquestra eles apresentam, dia 17 de junho, no Teatro Bradesco, o repertório completo do disco. Músicas como Scar Tissue, Otherside e Parallel Universe estão entre os hits incluídos.

Durante o final de semana da apresentação, o conjunto, liderado pelo maestro Eder Paolozzi, também apresentará os concertos Everybody, com hits orquestrados da banda pop americana Backstreet Boys, e Led Zeppelin in Concert, com sucessos do lendário grupo de rock.