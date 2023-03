Papai nas alturas: copiloto recebe notícia do nascimento da filha em pleno voo

Thiago Meirelles, 39 anos, copiloto do voo LATAM (LA8115), que partiu de Barcelona com destino a São Paulo na última sexta-feira, realizou a viagem mais especial da vida dele. Horas antes do embarque, quando ainda estava no hotel, ele recebeu a notícia que a bolsa de sua mulher, Paula Cristina de Lima Meirelles, havia rompido - e a bebê, planejada para chegar em duas semanas, estava prestes a nascer.

Apesar da ansiedade, Meirelles respirou fundo e seguiu para o embarque. “Mantive contato com minha esposa enquanto ela se preparava para ir à maternidade. Fizemos chamadas de vídeo até próximo da hora da decolagem, sem que interferisse nos procedimentos do voo”, disse. “A tripulação ficou sabendo e me acolheu de uma forma que me fez sentir como uma extensão da minha família naquela ocasião tão importante”, completou.

Copiloto Thiago Meirelles recebe notícia do nascimento da filha em pleno voo Foto: Lilabi

A decolagem aconteceu por volta das 7h42 (horário de Brasília). “Meu último contato com a equipe médica e com a minha esposa foi antes da decolagem, onde todos me deixaram calmo, pois os parâmetros estavam bons e logo a bebê nasceria”, falou.

Meirelles afirmou que permaneceu tranquilo pois sabia que tudo ocorreria bem. “Ou até melhor com a minha ausência, pois pilotar aviões para os aviadores é como andar de bicicleta, já assistir a um parto natural seria muito mais tenso”, brincou.

Nesta altura, toda a equipe do voo já vivia a expectativa do nascimento de Helena. Alguns passageiros também souberam da notícia e se deixaram contagiar pela alegria do papai.

“Estávamos sobrevoando o espaço aéreo do Marrocos por volta das 11h (horário de Brasília) quando recebi a mensagem via ACARS (Sistema de comunicação de mensagens entre aeronave e o solo) me parabenizando pelo nascimento da Helena que tinha vindo ao mundo às 9h39. Sem dúvidas, esse foi um dos momentos mais mágicos e emocionantes da minha vida, onde não contive as lágrimas e chorei de emoção”, confessou.

O pouso no aeroporto de Guarulhos aconteceu às 18h44. “Naquele momento, agradeci a Deus por poder viver aquele momento. Agradeci o carinho e acolhimento da equipe da LATAM e aos nossos clientes que fizeram parte de um dos momentos mais especiais e emocionantes da minha vida”, comentou. Após o pouso, Meirelles seguiu para a maternidade onde se encontrou com Helena e a esposa Paula.