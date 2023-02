Viver sem Ela?

Na rodoviária, Alzeni pediu.

“Por favor, uma passagem para Duas Passagens.”

O bilheteiro estendeu duas passagens.

“Quem pediu duas? Disse uma!”

“Tenho certeza, a senhora disse duas.”

Ela se deu conta, caiu na gargalhada, ri fácil, contagia.

“Duas Passagens, moço, é o lugar da Bahia onde nasci e para onde vou.”

Continua após a publicidade

São dois dias de viagem. Já dissemos a ela: “Vá de avião, te damos passagem, vai até Salvador, pega ônibus lá”.

“Mas o ônibus de Salvador não vai até Duas Passagens, preciso trocar duas vezes. O que sai de São Paulo passa na porta de minha casa.”

Outro Brasil. E desconhecemos. Há 30 anos, Alzeni trabalha em casa. Faz parte da família. Dividimos dores e alegrias. Vai todos os anos rever os pais. A ansiedade agora é ir, porque o pai vai fazer 100 anos e ainda moureja na roça. Tem o maior orgulho da mãe, analfabeta, mas que, na hora de fazer contas, é um azougue. A cabecinha, um computador. Ela paga, confere o troco, diz o que falta em um segundo. Alzeni, no final do ano, carrega presentes para um mundão de pessoas. Quando a energia elétrica chegou ao sertão, ela levou fogão, geladeira, liquidificador, televisão para os pais e agora vai levar a panela que frita tudo sem engordurar nada. Tudo no bagageiro do ônibus. O celular chegou rápido, o longe ficou perto. O bagageiro do ônibus vem lotado, ela traz ovos caipiras em caixas de sapato cheias de areia.

Alzeni está há 30 anos conosco. Age como se fosse minha cuidadora. “Mediu a glicemia? Tomou o Xigduo? Colocou colírio nos olhos? Tomou a vacina? Assinou o livro daquela moça?” Vacina é a insulina das manhãs. “Nem olhou para o chá de pata de vaca que acabei de fazer.” Recomendado para baixar a glicemia, coisa de mineiro, agora que também sou de lá.

Alzeni fala, fala, ouve rádio, angustia-se com cada notícia ruim, liga para o filho, cuida dele, preocupa-se com a filha, faz dezenas de chamadas por dia, cuida das irmãs, dos parentes, muitas vezes ficamos bravos: “Alzeni, você cuida de todo mundo, menos de você”. Ela fica abalada com cada morte de famoso, é íntima de todos, fica acabrunhada com agressões racistas. Dia desses, subiu ao meu estúdio dez vezes, por causa de um assalto, aquele estupro no Piauí, um celular roubado, etc. E falou, falou. E eu, nervoso por um texto que não saía, disse:

“Ainda te mando embora, quero sossego.”

“Ah, é? Ruim comigo? Mil vezes pior sem mim.”

Continua após a publicidade

Dei razão, rimos. Como viver em ela? l