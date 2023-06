Como as artes podem ajudar sua saúde mental e melhorar o seu humor

NYT - Quando o doutor Frank Clark estava na faculdade de medicina estudando para ser um psiquiatra, ele decidiu escrever seu primeiro poema.

“Todo aquele ruído que está na minha cabeça, tudo o que tenho sentido, agora posso apenas colocar no papel e quem fala é a minha caneta”, disse ele, relembrando seus pensamentos na época.

Naquela época, ele estava lutando contra a depressão e dependia de várias coisas para mantê-la sob controle, incluindo corrida, terapia, medicação e sua fé.

“Eu tive que encontrar outra coisa para preencher o vazio”, disse ele. A poesia acabou sendo a peça que faltava em seu “quebra-cabeça de bem-estar”.

“Eu vi uma melhora no meu humor”, disse o Dr. Clark, que agora atende pacientes em Greer, na Carolina do Sul. “Isso me deu outra válvula de escape.”

A noção de que a arte pode melhorar o bem-estar mental é algo que muitas pessoas entendem intuitivamente, mas podem perder de vista - especialmente se nos desconectarmos da dança, da escrita criativa, do desenho e do canto de que costumávamos gostar quando crianças.

Mas há um “conjunto de evidências realmente robusto” que sugere que exercitar a arte, bem como atividades como assistir a um concerto ou visitar um museu, podem beneficiar a saúde mental, disse Jill Sonke, diretora de pesquisa do Centro de Artes em Medicina da Universidade da Flórida.

Continua após a publicidade

Aqui estão algumas maneiras simples de melhorar seu humor através das artes.

Experimente a técnica dos três desenhos

O Dr. James S. Gordon, psiquiatra e fundador do The Center for Mind-Body Medicine, foi pioneiro em algo chamado de “técnica dos três desenhos”. O método é apresentado no recente livro Your Brain on Art: How the Arts Transform Us. “Na minha experiência, uma arte desse tipo vai além das palavras para nos ajudar a entender o que está acontecendo conosco e o que devemos fazer com isso”, diz o Dr. Gordon no livro.

Você não precisa ser bom em desenhar – figuras simples funcionam.

Comece desenhando-se rapidamente; não pense demais. O segundo desenho deve mostrar você com seu maior problema. O terceiro desenho deve mostrar você depois que seu problema foi resolvido.

Este exercício visa incentivar a autodescoberta e ajudar as pessoas no controle de sua própria cura - e você pode fazê-lo com ou sem um terapeuta, disse Susan Magsamen, professora assistente de neurologia na Faculdade de Medicina da Johns Hopkins University e coautora do livro.

Pinte algo intrincado

Continua após a publicidade

Se você é uma das muitas pessoas que se voltaram para os livros de colorir para adultos, pode não ser uma surpresa o fato das pesquisas sugerirem que essa atividade pode ajudar a aliviar a ansiedade.

Pintar dentro das linhas – de um padrão intrincado, por exemplo – parece ser especialmente eficaz. Um estudo que avaliou estudantes universitários e outro que avaliou adultos mais velhos descobriu que passar 20 minutos colorindo uma mandala (um desenho geométrico complexo) foi mais útil para reduzir a ansiedade do que colorir de forma livre pelo mesmo período de tempo.

Ilustrações de Johanna Basford; ela virou um fenômeno em 2015 com seus livros de colorir Foto: Laurence King Publishing

Susan Albers, psicóloga clínica da Cleveland Clinic e autora de 50 Ways to Soothe Yourself Without Food,, descreveu o ato de colorir como “miniférias mentais”. Quando nos concentramos na textura do papel e escolhemos as cores que nos agradam, fica mais fácil ignorar as distrações e permanecer no momento, disse ela.

“É uma ótima forma de meditação para pessoas que odeiam meditação.”

Cante

Um estudo de 2022, por exemplo, pesquisou mais de 650 pessoas em quatro faixas etárias e pediu que classificassem as atividades artísticas que as ajudaram a “se sentir melhor” durante os lockdowns pandêmicos de 2020. Os participantes mais jovens, com idades entre 18 e 24 anos, classificaram majoritariamente as atividades musicais como as mais eficazes. Em todas as faixas etárias, “cantar” foi classificado entre as melhores atividades.

Continua após a publicidade

Outros estudos descobriram que cantar reduz os níveis de cortisol, um hormônio que o corpo libera quando está sob estresse. Por exemplo, mães que deram à luz recentemente e cantavam regularmente para seus bebês tinham menos ansiedade.

A Sra. Magsamen observou que a música pode ser eficaz na redução do estresse porque coisas como ritmo, letras e acordes repetitivos envolvem várias regiões do cérebro.

“Eu canto no chuveiro”, disse Magsamen. “Eu canto a plenos pulmões com o rádio.”

Escreva um poema

O Dr. Clark continuou a escrever poesia desde que se formou na faculdade de medicina e ofereceu algumas dicas para os interessados em tentar.

Primeiro, elimine qualquer pensamento de que você não é criativo o suficiente. “Acho que muitas vezes somos nosso pior crítico”, disse ele. “Eu acredito que qualquer um pode escrever poesia.”

Comece com um haicai simples, sugeriu o Dr. Clark. Os haicais consistem em apenas três versos - o primeiro e o último verso têm cinco sílabas e o do meio tem sete.

Continua após a publicidade

Especialistas sugerem começar a escrever por haicais Foto: Darkmoon_Art/Pxabay/Banco de Imagens

Considere envolver seus amigos também – essa é a sugestão de um artigo de 2020 no Journal of Medical Humanities que explorou o “poder de cura” da poesia.

Como os autores escreveram: “Simplesmente lendo um poema uma vez por semana, compartilhando um poema com um amigo ou gastando de cinco a dez minutos para escrever livremente sobre uma memória favorita, uma ideia atual, uma preocupação ou esperança, tudo pode ser eficaz como um primeiro passo para experimentar os benefícios da poesia”. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES