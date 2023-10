Como decorar sua casa para a primavera? De plantas a almofadas, veja dicas para se adaptar à estação

Estamos em plena primavera. Depois dos dias cinzentos do inverno, muitos de nós sentimos necessidade de trazer a energia renovadora desta época do ano para dentro de nossas casas. Em um primeiro momento, pode até parecer difícil saber por onde começar. Mas a decoração de primavera não precisa ser complicada, nem cara. Sempre é possível criar um visual melhor adaptado à vibração fresca da estação.

“Os moradores das cidades estão redefinindo a sua relação com as coisas naturais. A necessidade de espaços verdes e flores é uma parte essencial do nosso bem-estar”, explicou François Delclaux, diretor de tenências da Maison & Objet, feira recentemente encerrada em Paris, e uma das líderes internacionais do setor. Segundo ele, este despertar está levando à busca por uma nova harmonia em nossos interiores. Ansiamos por espaços mais vivos, capazes de assumir uma dimensão mais poética. Uma fonte diária de admiração e alegria.

Mas, como primeiro passo nesse sentido, Delclaux adverte que a organização é fundamental. Não há nada que torne os ambientes mais leves e arejados do que eliminar os excessos e os objetos indesejados. Da mesma forma, nem todos são fãs de paredes em cores vivas, mas, muitas vezes, apenas alguns azuis, rosas, amarelos e verdes sutis, desde que bem posicionados, já são suficientes para promover uma significativa mudança.

Hall de entrada com flores da estação no Projeto Escala Arquitetura. Foto: André Nazareth/Divulgação

Depois, claro, vêm as flores. Plantadas ou colhidas. Plantar ou montar arranjos florais é muito mais fácil do que se imagina. E eles podem estar presentes em todo e qualquer ambiente. Da mesa de centro, passando pela de cabeceira até a bancada do lavabo.

Em resumo, por meio de cores e flores, é sempre possível renovar o visual da casa para receber a estação mais alegre do ano. O Estadão explica como, ambiente, por ambiente:

Continua após a publicidade

Hall de entrada

Comece por trocar o seu capacho por um modelo novo, mais alegre e colorido. E, se as condições de luminosidade permitirem, acrescente ao local um vaso florido, plantado ou decorativo. Caso contrário, considere pendurar na porta uma guirlanda. Não natalina, naturalmente, mas feita com galhos e flores secas, por exemplo. São maneiras simples e eficazes de lembrar a todos que chegam que a primavera está no ar.

Mesa lateral com arranjo floral. Projeto Bianca da Hora. Foto: Denilson Machado/MCA Estúdio/Divulgação

Salas de estar e jantar

Você não precisa de uma reforma completa para imprimir uma aparência nova e fresca aos ambientes. Mas, para um efeito imediato, rápido e fácil, considere pintar ao menos uma de suas paredes. Cor do rejuvenescimento e do renascimento, o verde, sobretudo em suas variedades mais suaves e cítricas, é sempre uma ótima opção. Caso, no entanto, isso não seja possível, opte por mudanças pontuais.

A chegada da nova estação pode não ser o momento ideal para proceder a troca radical de peças de mobiliário, sobretudo as maiores, como o sofá ou a mesa de jantar. Mas redecorar sua mesa de centro, lateral, aparadores ou carrinhos de chá, com vasos floridos é sempre possível. Trocar as almofadas do sofá, por exemplo, é outro tipo de atualização rápida, simples e que produz efeito. Assim como trocar o tapete por algo mais colorido.

Da mesma forma, trocar todos os quadros de sua parede pode não ser factível. Mas trocar apenas alguns deles por opções mais vibrantes, já rende bons resultados. Por fim, a primavera é o momento ideal para trocar as luminárias pesadas por outras mais leves. Um pendente, em tecido florido ou em palha trançada, posicionado no centro da sala, ou sobre a mesa de jantar, pode transformar por completo a percepção que se tem dos espaços.

Continua após a publicidade

Cozinha rosa do arquiteto Richard da Pílula Arquitetura. Foto: Marina Machado/Divulgação

Cozinha

Outro ambiente pouco observado, mas que pode ser transformado com a chegada da primavera. É chegada a hora de deixar a neutralidade de lado e colocar para girar aquelas coleções de pratos e xícaras, mais leves e coloridos, há tempos guardado no fundo do armário. Assim como utilitários mais coloridos, acessórios, panos de pratos e tigelas. No melhor estilo das feiras internacionais, invista em combinações de impacto.

Quarto combina tonalidades das flores e do lençóis no Projeto de Bianca da Hora. Foto: Denilson Machado/MCA Estudio/Divulgação

Dormitório

Na cama, comece por guardar as mantas, peles e cobertores de inverno, substituindo-os por colchas em tecidos mais leves, como o algodão ou o linho. Isso faz diferença tanto visualmente, quanto na hora de dormir. A nova estação é também o momento ideal para adicionar cores mais vibrantes à decoração do móvel. Experimente, por exemplo, combinar fronhas ou ainda trocar sua cortina por um modelo leve e transparente.

Lavabo com papel de parede floral do Projeto Maia Romeiro Arquitetura. Foto: Lilian Mendel/Divulgação

Continua após a publicidade

Banho e lavabo

Para uma transformação mais radical, sobretudo no lavabo, revestir o ambiente com um papel de parede, floral ou estampado, desde que resistente à umidade, é sempre uma boa a opção. O mesmo ocorrendo com a cortina do chuveiro do banheiro. Um acessório acessível, mas que, a partir de sua simples troca, pode sugerir que você atualizou, por completo, todo o ambiente.

Já para uma mudança mais suave, mas ainda assim perceptível, comece por eliminar toalhas de mão gastas ou manchadas. Toalhas de mão costumam ser baratas, podem ser encontradas em diversas cores. Por fim, se você gosta de ter sempre uma vela aromática sobre o tampo da bancada, é hora de investir em aromas mais primaveris, sobretudo os florais e cítricos. Caso contrário, opte por velas sem perfume, em tons pastel.

Varanda florida em casa no Jardim Botânico do Projeto Escala Arquitetura. Foto: André Nazareth/Divulgação

Varanda

No caso das plantas existentes, comece por remover flores ou galhos secos. Por mais que você tenha se esforçado, pode ser difícil manter algumas plantas vivas durante o inverno. Assim, você pode ter de sacrificar algumas delas, Mas, antes de adquirir uma nova, certifique-se de apenas das condições de luminosidade exigidas por cada espécie para garantir que elas resistam bem até a próxima primavera.