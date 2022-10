Confira a agenda de shows e outros espetáculos e se programe

Continua após a publicidade

Quem conhece a obra de Ivan Lins sabe que poucos compositores abordam o amor como ele. Em seu novo show, Quero Falar de Amor, ele reúne uma porção de canções sobre o tema, muitas assinadas em parceria com Vitor Martins.

Do amor romântico, é de sua autoria músicas como Lembra de Mim, Vieste e Iluminados. Muitas sem o eu lírico definido, o que torna sua obra plural.

“Eu e o Vitor não pensávamos nisso, e sim no intérprete, que podia ser do sexo feminino ou masculino. As mensagens, assim, ficam para ambos. Penso que isso é bastante louvável”, diz Ivan.

Ivan também cantará o amor pelo país. O sentimento está impresso na canções mais políticas de seu repertório, como Bandeira do Divino (1978), Desesperar Jamais (1979), e Novo Tempo (1980) – todas atemporais.

“Elas valem para qualquer época, a partir do momento que o governo do país produz coisas inaceitáveis para o povo e, principalmente, para nós, que somos autores e repórteres do nosso tempo. Quem ama, se indigna”, diz Ivan.

O cantor contará com a participação especial de seu filho, o ator e cantor Cláudio Lins. Ele vai entrar no meio do show para cantar cinco ou seis canções junto com Ivan. Pai e filho ainda estão escolhendo quais canções vão interpretar.

“Temos muito prazer em cantar juntos. Cláudio tem experiência e presença de palco. Será um momento bonito do show”, ressalta Ivan.

Sáb. (8), 22h. Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281. Chácara Santo Antônio. R$ 100/R$220.

Paulo Miklos

O cantor e compositor apresenta show baseado em seu mais recente disco, Do Amor Não Vai Sobrar Ninguém, com inéditas, compostas durante a pandemia. No setlist, músicas como Ao Teu Lado, É Assim que Eu Sei e Todo Esse Querer. Ex-vocalista do Titãs, Miklos também canta sucessos da época em que fez parte da banda. Hoje (7) e sáb. (8), 21h. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. R$ 12/R$ 40.

Zeca Baleiro e Vinícius Cantuária

Os dois compositores dão início à turnê do álbum que fizeram juntos, batizado de Naus. Com 11 canções inéditas, o disco foi feito de forma quase artesanal, com Zeca e Vinícius se dividindo entre os instrumentos. No show, além das novas músicas, sucessos de ambos, como Telegrama, Só Você e Lua e Estrela. Sáb. (8), 21h; dom. (9), 18h. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros. R$ 12/R$ 40.

Angela Ro Ro

A cantora e compositora apresenta show em que canta músicas que lançou ao longo de sua carreira, iniciada no fim dos anos 1970. Entre as mais conhecidas estão Amor, Meu Grande Amor, Agito, Fogueira – essa, sucesso também voz de Maria Bethânia – Gota de Sangue e Não Há Cabeça. Sáb. (8), 22h. Bar Brahma. Av. São João, 677, República. R$ 120/R$ 1.200.

Djonga participa do maior de festival de hip hop da América Latina que tem batalhas de rima Foto: @coniin

Hip hop

O festival, considerado o maior dedicado ao hip hop na América Latina, tem em sua programação as apresentações de Tasha e Tracie, Black Alien, Djonga, Filipe Ret e BK’. O evento ainda terá um espaço dedicado às batalhas de rima e outro no qual artistas do grafite vão mostrar sua arte ao vivo. Thaíde e Carol Silvanno serão os apresentadores desta quinta edição. Sáb. (8), 12h. Memorial da América Latina. Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda. R$ 120.

Simone Mazzer

A cantora paranaense apresenta o show do álbum Deixa Ela Falar, lançado recentemente. Entre músicas novas e regravações, como Arrastão, parceria de Edu Lobo e Vinicius de Moraes, Simone aborda questões como a quebra de padrões de beleza, sobretudo a gordofobia. Sáb. (8), 20h; dom. (9), 19h. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, Bela Vista. Grátis (reservar ingresso em

Tuia

Acompanhado por um trio, o cantor paulista apresenta músicas que gravou em seus cinco álbuns. Entre canções românticas e de cunho social, ele interpreta também alguns sucessos da música brasileira, entre eles, Senhorita, Zé Geraldo, Espanhola, Sá e Guarabyra, Romaria, de Renato Teixeira, e Casa no Campo, de Tavito e Zé Rodrix. Dom. (9), 18h. Centro Cultural São Paulo. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso. Gratuito (retirar ingresso 1 h antes).

Osesp

Regida por William Coelho, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e seu Coro fazem seu último concerto antes da apresentação que farão nos Estados Unidos. O repertório é composto majoritariamente por modernistas franceses, com obras de Claude Debussy, Lili Boulanger, Gabriel Fauré, Maurice Ravel e Francis Poulenc. Sáb. (8), 16h30. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos. R$ 50.

Teatro

Em formato de doc musical, o espetáculo Elas Brilham - Vozes que Iluminam e Transformam o Mundo reúne sete atrizes que representam grandes nomes da música brasileira e internacional. Entre as cantoras celebradas estão Aretha Franklin, Elis Regina, Angela Maria, Tina Turner, Gal Costa, Maria Bethânia, Madonna, Dona Ivone Lara, Cássia Eller, Anitta e Marília Mendonça. A direção é de Frederico Reder. Estreia hoje (7). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Teatro Claro. R. Olimpíadas, 360, Vila Olímpia. R$ 75/R$ 220. Até 16/10.

A comédia Inferno, texto do dramaturgo argentino Rafael Spregelburd, em montagem inédita no Brasil, mostra a confusão de um funcionário do Vaticano que faz com que o inferno bíblico deixe de existir no subterrâneo e passe a ficar escondido nos detalhes da existência humana. A direção e a tradução são de Malú Bazán. No elenco estão os atores Camila Czerkes, Gabriel Miziara, Henrique Schafer e Luciana Carniel. Estreia sáb. (8). Sáb., 22h; dom., 20h; 2ª, 21h. Teatro Uol. Shopping Pátio Higienópolis. Av.

Em O Profeta, montagem da obra de Khalil Gibran, All Mustafa está prestes a embarcar em um navio para retornar a sua terra natal após um ciclo de doze anos de exílio na cidade de Orfhalese quando moradores pedem a ele que fale sobre questões fundamentais da vida humana. O profeta, então, revela sua profunda reflexão sobre o existir. O texto é assinado por Lúcia Helena Galvão. Estreia sáb. (8). Sáb. e dom., 20h. Teatro Bravos. R. Coropé, 88, Pinheiros. R$ 80/R$ 100. Até 16/10.

Composta por três estações, a montagem Tríptico A Morte da Estrela, traz diferentes experiências cênicas conduzidas apenas por mulheres - Lúcia Romano, Fernanda Haucke e Thais Dias- que exploram as mudanças na forma de interpretação no século 21. Em Lembre-se de Mim, a proposta é um teatro coletivo. Já Devir De Que? mistura dança, teatro e arte de performance. A encenação em Emborar é sobre a morte simbólica do teatro do espetáculo e a busca por novas vivências. Estreia hoje (7). 6ª e sáb., 20h; dom., 18h. Sesc Ipiranga. R$ 12/R$ 40. Até 6/11.

A Serpente, última peça escrita por Nelson Rodrigues, traz a história de duas irmãs que vivem no mesmo apartamento com seus respectivos maridos, em quartos separados por uma parede. Uma das irmãs ainda permanece virgem e pensa em cometer suicídio. A outra, para evitar a tragédia, oferece seu marido por uma noite. A direção geral dessa nova montagem é de Pedro Bonzanini. Estreia hoje (7). 6ª, 21h. Teatro West Plaza. Av. Francisco Matarazzo, s/n - Água Branca. R$ 80.

O espetáculo Levity une gastronomia molecular, teatro musical e arte circense em uma história que gira em torno do casal Noah e Alice. Amigos de infância, eles resolvem buscar respostas sobre a vida por meio de experimentos que vão levá-los à chave da felicidade. A direção geral é de Diego Ramiro. Dom. (9), 12h e 18h. Espaço Boulevard JK. Av. Juscelino Kubitschek, 1.327, Itaim Bibi. R$ 290/R$ 430 (com almoço ou jantar inclusos)

Expo

A mostra Arte em Pernambuco - Coleção Enilton Tabosa do Egito apresenta um conjunto de mais de 100 obras, entre pinturas, esculturas em cerâmica e uma escultura em bronze, feitas por 71 artistas pernambucanos. Entre eles, estão Cícero Dias, Lula Cardoso Ayres e Francisco Brennand. A seleção tem como objetivo apresentar uma síntese do que foi e continua sendo a pintura pernambucana no panorama nacional. Inauguração no sáb. (8). 2ª a 6ª, 14h/19h; sáb., 11h/17h. Arte132 Galeria. Av. Juriti, 132, Moema. Gratuito. Até 12/11.

A exposição coletiva Abstração: A realidade mediada expõe os significados e abordagens possíveis do conceito de abstracionismo. Com curadoria de Rodrigo Naves, a mostra explora os contrastes entre a obra de Helena Carvalhosa e Germana Monte-Mór e inclui ainda obras tridimensionais de Laura Vinci e de Nelson Felix, entre outras abordagens. Inauguração no sáb. (8). 2º a 6ª, 10h/19h; sáb., 10h/16h. Anexo Milan. R. Fradique Coutinho, 1.416, Pinheiros. Gratuito. Até 5/11.

O paulistano do Capão Redondo Trompaz e a sergipana Fabiana Wolf fazem sua primeira exposição individual e dividem espaço e a curadoria de Regina Boni e Manu Maltez. Trompaz apresenta 20 obras, entre desenhos feitos com caneta ponta de feltro a pintura em acrílica e verniz, com forte observação sobre a periferia. Já Fabiana utiliza técnicas diversas para produzir grandes telas que retratam o fazer artístico e político que inspiram seu trabalho. Abre no sáb. (8). 3ª, 14h/18h; 4ª e sáb., 10h/18h. Galeria SP Flutuante. R. Brigadeiro Galvão, 130, Barra Funda. Gratuito. Até 24/11.

Passeios

A 27ª Festa do Imigrante reúne grupos folclóricos, artesanato e comidas típicas de diversos países, como Índia, Japão, Itália, Áustria, Ucrânia, Dinamarca, Benin, Polinésia Francesa, Moçambique, Bielorrússia, Chile, Colômbia e Costa do Marfim. Entre as oficinas que serão apresentadas ao público, há aulas de passos de danças folclóricas russas, experimentação de movimentos da Yoga clássica e ensinamentos sobre a feitura dos “Marguciai”, os ovos decorados tradicionais na Lituânia. Sáb. (8), dom. (9), 15 e 16/10. Museu da Imigração. R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca. R$ 10/ R$ 16.