Confira programações gratuitas neste fim de semana em São Paulo

Fim de semana está aí e para quem estiver procurando dicas do que fazer em São Paulo sem gastar nada ou quiser uma alternativa ao Festival Mimo, que esgotou os ingressos, o Estadão fez uma seleção de espaços e eventos com entrada gratuita. As principais pedidas são exposições, como a de Marc Chagall, mas também tem mostra de cinema. Confira.

Confira abaixo uma programação gratuita neste fim de semana em São Paulo

Exposição do pintor Marc Chagall, no Centro Cultural Banco do Brasil. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Centro Cultural Banco do Brasil

A exposição Marc Chagall: sonho de amor traz 191 obras do artista franco-russo de origem judaica. Chagall revolucionou a arte do século 20 com seu uso ousado de formas e cores. A exposição também ajuda a conhecer o lado poeta do artista.

Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo - CCBB-SP: Rua Álvares Penteado, 112, Centro.

Até 22 de maio. Todos os dias, das 9h às 20h, exceto às terças.

A Mostra de Cinema Árabe Feminino exibe filmes dirigidos por mulheres de diferentes países árabes, como Egito, Líbano, Palestina e Argélia. É só até este domingo, 14. Questões políticas, críticas sociais, vivências LGBTQIAP+, utopias, memória, tempo, família e masculinidades permeiam as produções e somam-se a uma programação que inclui também sessões comentadas e mesas redondas. A programação e a retirada de ingressos são feitas no site do espaço.

O fotógrafo Evandro Teixeira, cujas imagens estão em exibição no IMS. Foto: Andre Arruda

Instituto Moreira Salles

Poucos dias após o golpe militar de 11 de setembro de 1973 no Chile, o fotógrafo Evandro Teixeira viajou para Santiago enviado pelo Jornal do Brasil. Suas fotografias revelam uma cidade sitiada, ocupada pelas forças militares. O marco fundamental talvez tenha sido o registro que realizou logo após o falecimento do grande poeta chileno Pablo Neruda perpassando pela clínica, o velório em sua residência depredada; e o enterro com grande participação popular, documentando a primeira grande manifestação contra o regime do general Augusto Pinochet.

O plano sequência construído do enterro de Neruda, associado às demais imagens que produziu na cidade, juntamente com o registro visual do regime militar no Brasil (1964 e 1968), compõem a estrutura central da exposição Evandro Teixeira. Chile 1973, evidenciando a importância do fotojornalismo para a liberdade de expressão e testemunho da realidade.

IMS Paulista: Avenida Paulista, 2424.

Até 30 de julho. Terça a domingo e feriados (exceto segunda), das 10h às 20h.

A Arte da Animação Stop Motion: exposição conta com uma instalação imersiva, educativa e lúdica, que apresenta ao público o processo de filmagem em stop motion. Foto: Sesc

CineSesc

A exposição Arte da Animação Stop Motion se inspira no filme Bob Cuspe - Nós Não Gostamos de Gente, que conta a história do personagem de quadrinhos e de seu criador, o cartunista Angeli. A instalação mostra ao público o processo da filmagem em stop motion e apresenta cenários, vídeos e réplicas de uma oficina de construção de bonecos, além de um set de filmagem.

CineSesc: Rua Augusta, 2075, Cerqueira César.

Até 30 de julho. De terça a domingo, das 14h30 às 20h30.

Museu das Favelas

O espaço fica dentro de um palacete histórico no centro de São Paulo e, no momento, apresenta a exposição Favela-Raiz, que traz instalações e convida a entender a formação da identidade dos moradores das favelas.

Palácio dos Campos Elíseos: Rua Guaianases, 1024, Campos Elíseos.

Terça a Domingo, das 9h às 17h.

Imagens do Museu, jardim e Monumento do Ipiranga. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Museu do Ipiranga

Após ficar nove anos fechado, o Museu do Ipiranga voltou a receber visitantes. Apesar da entrada gratuita, é necessário reservar os ingressos no site do espaço. Novos lotes ficam disponíveis toda sexta-feira às 10h. O Jardim Francês, que fica em frente ao museu, é gratuita, sem necessidade de marcar hora ou reservar ingressos.

Museu do Ipiranga: Rua dos Patriotas, 20, Vila Monumento.

Casa Museu Ema Klabin

A casa que pertenceu a Ema Klabin, importante socialite da vida paulistana no século passado, recebe visitantes para conhecer detalhes da arquitetura, dos jardins projetados por Burle Marx e do acervo de itens pessoais da família.

Casa Ema Klabin: Rua Portugal, 43, Jardim Europa.