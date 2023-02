Conheça a história de artistas que, como Pablo Neruda, morreram em condições suspeitas

A morte do poeta chileno Pablo Neruda, em 1973, voltou ao debate esta semana com o relatório que responde se a causa foi mesmo envenenamento, e não complicações de um câncer de próstata.

Outros artistas morreram em condições misteriosas. Conheça suas histórias.

Leia também Pablo Neruda foi envenenado? Sobrinho do poeta afirma que sim; veja o que dizem os especialistas

Natalie Wood (1938-1981)

O casal de atores Natalie Wood eRobert Wagner Foto: AFP

A atriz do clássico Amor, Sublime Amor teria escorregado no meio da noite de uma embarcação e se afogado em 29 de novembro de 1981. As únicas testemunhas eram o marido, o ator Robert Wagner, e seu colega Christopher Walken. Autoridades americanas reabriram o caso 30 anos após a morte da atriz e a conclusão da Justiça foi a de que o afogamento foi acidental, decisão questionada pela irmã da vítima, Lana Wood.

Grace Kelly (1929- 1982)

Grace Kelly em cena de 'Disque M Para Matar' Foto: Warner Bros.

Continua após a publicidade

Atriz norte-americana, que se tornou princesa de Mônaco ao se casar com o príncipe Rainier, morreu em um acidente automobilístico em 1982, aos 52 anos. A princesa sofreu um AVC enquanto dirigia numa estrada sinuosa de Monte Carlo, e seu carro caiu numa ribanceira. Entre as dúvidas, estava no volante do carro: ela ou a sua filha Stephanie.

Bruce Lee (1940-1973)

Cena do documentário 'Be Water', deBao Nguyen, sobre Bruce Lee Foto: Sundance Institute

Imortalizado pelas lutas marciais em Hollywood, o ator teria morrido em consequência de um edema cerebral, causado por medicação para dor de cabeça. Porém, teorias de conspiração surgiram que ele teria sido morto pela máfia chinesa, em razão de seus filmes. Ainda houve a especulação de que Lee teria sido morto por gangsteres do cinema chinês descontentes com o fato de ele ter recusado papéis.

Kurt Cobain (1967-1994)

Kurt Cobain morreu em 1994 Foto: Lee Celano/Reuters

O lendário vocalista do Nirvana, Kurt Cobain, foi encontrado morto em sua casa em Seattle, EUA, após disparar um tiro de espingarda contra a própria cabeça, em 14 de abril de 1994. Seu corpo foi cremado e a certidão de óbito emitida. Na cena, também havia uma carta de suicídio. Porém, o detetive particular Tom Grant, contratado pela esposa do vocalista, Courtney Love, declarou não acreditar na hipótese de suicídio.

Continua após a publicidade

Tupac Shakur (1971-1996)

O rapper Tupac Shakur foi morto a tiros Foto: Death Row Records

O rapper e também ator Tupac Shakur foi morto logo após assistir à luta entre Mike Tyson e Bruce Sheldon. Em Las Vegas, um Cadillac branco se aproximou do carro do cantor e disparou 12 vezes. Shakur não resistiu ao ataque.