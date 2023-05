Conheça algumas músicas que homenageiam Rita Lee, rainha do rock brasileiro

Morreu no fim da noite de segunda-feira, 8, aos 75 anos o ícone do rock brasileiro - Rita Lee. A cantora estava doente e foi diagnóstica com câncer há dois anos. O anúncio foi feito nas redes sociais pelo filho dela, João Lee.

Durante a carreira de mais de 50 anos, Rita Lee recebeu homenagens de alguns companheiros de profissão. Confira abaixo as músicas já lançadas em homenagem à rainha do rock.

Em 1969 o grupo Os Mutantes, lançou a música Rita Lee, que faz homenagem à rockeira.

Outro nome que já prestou homenagens a ela foi o também cantor Jorge Ben Jor. Em 1972 lançou a música Rita Jeep.

Em 1976 Zé Rodrix lançou Chamada Geral para falar sobre ela.

Em 1977, Mauro Celso tocou Macacos coloridos.

No ano de 1978, o mestre Caetano Veloso também quis homenagear a cantora e lançou Sampa.

Quebra cabeça sem luz foi gravado por Oswaldo Montenegro em 1980. No mesmo ano, Ponto e Vírgula lançam Rita Lee.

Já no ano de 1981, foi a vez de Marina Lima falar de cantora em uma música intitulada Avenida Brasil.

No mesmo ano, ainda em 1981, A Patotinha gravou Rock Mary.

Robinson Borba lança no álbum Rabo de Peixe em 1984 a música Rita Vampiro.

Em 1985 Wilson Moreira convidou Nei Lopes para gravarem Mocotó do Tião.

Ivan Lins também não se rendeu aos encantos da rockeira e em 1986 lançou A Tal.

Ainda em 1986, Geraldo Azevedo gravou Mulher.

Minha gata Rita Lee foi gravada em 1987 pela cantora Joyce.

Em 1993 Chico Buarque lança música em homenagem a amigos, família e outros cantores e durante a canção cita o nome de Rita Lee.

Já em 1996 a banda baiana Chiclete com Banana lança Quero rimar chiclete com banana e cita a rockeira.

Gabriel O Pensador em 1997 gravou a música Festa da Música e cita outros nomes renomados da música e inclusive, Rita Lee.

2009 foi a vez de Erasmo Carlos falar dos companheiros de profissão e gravou Olhar de Mangá.

Em 2012 a cantora Claudia Leitte gravou a composição de Carlinhos Brown, intitulada GPS.

Mais recentemente, em 2021, Elaine Assussan lançou Rita Lee faz bem à saúde.

A parceria entre Luisa Sonza e Jão rendeu a música Fugitivos, lançada em 2021.

