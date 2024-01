Conheça Emily Pellegrini, modelo criada por inteligência artificial que está arrebatando corações

Numa tarde comum, depois de uma reunião de trabalho, você pausa para um café e aproveita para dar uma olhada no Instagram. Abre o aplicativo, rola o feed e, entre um amigo e outro, postagens de festas do fim de semana e conteúdos de influenciadores, surge um vídeo de Emily Pellegrini (@emilypellegrini), uma mulher com jeitinho meio moleca e curvas perfeitamente desenhadas.

Sua primeira ação é, então, ir até o perfil dela. E as publicações seguem o mesmo padrão: dancinha, dublagem, um vídeo de um encontro casual no corredor, outro saindo de uma piscina... Então, você dá alguns likes e começa a seguir aquela mulher, perfeita demais para ser de verdade.

Você até se lembra dos perigos de acreditar em tudo que vê nas redes, mas talvez seja só o belo trabalho de um cirurgião plástico e de horas de academia. No entanto, no caso de Emily, nada é de verdade. A bela é uma modelo criada por inteligência artifical, tão perfeita que acabou ganhando elogios animados de usuários das redes. No perfil não há nenhuma indicação de que ela não seja uma pessoa real.

A modelo de 23 anos (segundo seu perfil no Instagram) acumula mais de 200 mil seguidores e tem conquistado fãs ao redor do mundo com seu conteúdo que é muito parecido ao de tantas influenciadoras: looks do dia, banho de piscina, poses sexy (sem ser vulgar), vídeos de dancinha, viagens pelo mundo, fotos com amigas... Passa facilmente por uma famosinha com um corpo padrão.

Arrebatando corações

Criada há apenas quatro meses, Emily se tornou um fenômeno, tirando elogios acalorados de marmanjos. “Linda de tirar o fôlego, você é a mulher mais linda, sexy, fofa, incrível, preciosa, maravilhosa, gostosa, perfeita do mundo”, escreveu um dos emocionados. “Você é mais do que fofa, é linda”, disse outro mais contido.

A influenciadora Emily Pellegrini é criada por inteligência artificial e tem conquistado fãs e admiradores nas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram/@emilypellegrini

A modelo foi criada a partir de parâmetros do ChatGPT, disse seu criador, que prefere não se identificar, em entrevistas a veículos internacionais. “Perguntei ao Chat GPT qual é a garota dos sonhos de um homem comum e ele disse cabelos castanhos longos e pernas longas, então fiz exatamente como dizia”, disse ao Daily Mail. “O objetivo era torná-la simpática e atraente. Eu queria mantê-la o mais real possível”, continuou.

Ainda segundo seu criador, a morena atraiu a atenção (e mais que isso, talvez) de anônimos, mas também de famosos, ele alega, sem citar nomes. “É muito diferente quem a contata e onde. Via mensagem direta do Instagram existem pessoas realmente famosas, como jogadores de futebol, bilionários, lutadores de MMA e tenistas”, contou o criador de Emily. “Eles acham que ela é real. Eles a convidam para ir a Dubai para conhecer e comer em ótimos restaurantes”, continuou.

Ainda segundo seu criador um conhecido do jogador Cristiano Ronaldo teria entrado em contato com a garota. “Houve um momento em que eu pensei ‘o que diabos está acontecendo’?”, disse ao Daily Mail.

Um outro jogador profissional também teria enviado uma mensagem falando: “Como é possível que uma linda senhora não tenha namorado?”, de acordo com ele, que também disse se tratar de uma estrela do futebol alemão. Apesar disso, ainda vale aquela regra de não acreditar em tudo que esse povo das redes sociais diz. Nenhuma mensagem foi, de fato, apresentada pelo criador de Emily, o que dificulta comprovar se elas foram realmente enviadas.

Emily não é a única, ela também tem uma “irmã” chamada Fiona Pellegrini. O “pai” das duas também promete aumentar a família.

Hora extra

Para deixar Emily o mais realista possível, seu criador conta que chegou a trabalhar entre 14 e 16 horas por dia, a fim de descobrir o que funcionava melhor para seu corpo, rosto e vídeo. E o trabalho é muito bem feito. Tanto que até as sombras se parecem com a de uma mulher real ou a textura de sua roupa molhada ao sair da piscina. Parece que tanto trabalho valeu a pena. “Agora trabalho cerca de oito horas todos os dias da semana, não sou o tipo de pessoa que vai à festa - apenas trabalho”, disse ao Daily Mail.

No entanto, além de aparecer sexy e bonita no Instagram, a morena também publica conteúdo adulto na plataforma Fanvue, uma espécie de OnlyFans, que ao contrário do seu concorrente mais popular, permite que conteúdo gerado a partir de inteligência artificial seja publicado na plataforma. Em apenas seis semanas publicando seu material, a modelo conseguiu arrecadar cerca de 10 mil dólares (o que equivale a quase 50 mil reais, na cotação desta segunda-feira, 8), segundo seu criador.

“Emily é a garota dos sonhos de milhares de pessoas. Ela tem atraído carinho e todo tipo de propostas, e isso inclui ser cortejada por seguidores de alto nível, incluindo jogadores de futebol, estrelas do MMA e bilionários”, disse a empresa em comunicado.

Emily não deve ser a única modelo trabalhando na plataforma. Segundo o CEO da Fanvue, a empresa tem se empenhado em introduzir recursos que facilitem o uso de IA na plataforma, o que inclui um gerador de mensagens em bate-papos e até uma ferramenta que clona a voz do criador para que o modelo possa criar notas de áudio, segundo divulgou o portal Business Insider.

“O que a IA está fazendo agora é permitir que as pessoas sejam criativas, mas elas não precisam ser o rosto dessa criação. Fundamentalmente, por trás desse envolvimento está apenas uma pessoa criativa que se expressa e sabe como fazer isso. Quer seja uma pessoa que é o rosto disso, ou seja um criador virtual”, disse Will Monange, CEO da Fanvue.