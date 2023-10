O quarto dos sonhos para pais e filhos: saiba como montar ambientes divertidos mas fáceis de arrumar

Existe um quarto dos sonhos para crianças: colorido, divertido, em que andar por ele e usar seus móveis parece brincadeira. E existe o ambiente almejado pelos pais: prático, seguro, confortável e fácil de organizar. E há uma tendência atual que equilibra os dois desejos.

Há sete anos, a arquiteta Amanda Miranda foi chamada para projetar um quarto para a filha de um ano de um casal de empresários. Tempo depois, ela retornou ao imóvel para fazer o quarto da segunda filha, que estava por nascer. Agora, alguns meses atrás, ela foi novamente convocada. Desta vez para projetar um quarto para ser compartilhado, pela primeira vez, entre as duas irmãs Marina e Clara, hoje com 8 e 4 anos.

“Eles me pediram para aproveitar o armário existente e uma estante-árvore que eu mesmo desenhei para o primeiro quarto da Marina, na época ainda bebê”, afirma a arquiteta. Já as meninas, sendo que uma gosta de rosa e a outra, de azul, tinham uma ideia bastante clara do que esperavam do projeto.”Pediram um beliche em formato de casinha, mas que também viesse equipado com um escorrega. Com a mais velha logo avisando que queria dormir na cama de cima”.

Há casinhas suspensas e até pequenos camarins. Quase uma micro arquitetura voltada para o prazer de brincar, é cada vez maior o número de quartos infantis decorados com móveis feitos sob medida que oferecem uma opção a mais de entretenimento e lazer para crianças. “Apenas um mezanino, protegido com tela, naturalmente, já representa um espaço de diversão para os pequenos. Além de um refresco para os pais”, brinca a também arquiteta Karolinna Venturi que recentemente projetou uma estrutura do tipo para um casal de gêmeos.

Árvore estante em quarto infantil compartilhado entre duas irmãs, assinado pela arquiteta Amanda Miranda Foto: Juliano Colodeti/Divulgação

“Projetei a casinha do beliche a partir de ripas de madeira, não só para ajudar na segurança das meninas, como também para fugir um pouco do clichê da estética infantil”, explica Amanda, que, dotou o móvel de apenas um metro de altura para facilitar o acesso das garotas na hora de arrumar a cama. Da mesma forma que o escorrega ganhou um tamanho proporcional ao espaço para não comprometer a circulação. “A beliche foi laqueada de cinza claro, com detalhe rosa embaixo, para a filha mais nova, e escorrega em laca azul, para a filha mais velha”, explica Amanda.

Armazenamento é fundamental para organização

“Desde o início, ele me pediu um quarto dos dinossauros, com escorregador e área para desenhar e pintar. Eu apresentava minhas ideais e ele aprovava ou não”, conta a arquiteta Livia Amendola, da Travessa Arquitetura, que também criou uma zona aérea, no quarto de seu filho Eduardo, de 7 anos, com colchão, nichos laterais para guardar livros, escorrega de um lado e escada com degraus gaveta do outro. “Para que as crianças se acostumem com a ideia de organização, é importante contar com opções na escala delas”, afirma Livia.

Segundo as profissionais, espaço para guardar em um quarto infantil nunca é demais. E nesse sentido, os móveis brinquedo, além de lúdicos e divertidos, podem se revelar grandes aliados dos pais na organização do ambiente. Desde que equipados com baús, prateleiras e caixas, aparentes ou embutidas, e, de preferência, ao alcance dos pequenos. Como fez também a arquiteta Bianca da Hora, encarregada de projetar um quarto compartilhado e interativo, para receber dois irmãos gêmeos, de 6 anos.

Camas em desnível no quarto dos irmãos gêmeos Bernardo e Felipe, de 6 anos, assinado pela arquiteta Bianca da Hora Foto: @DenilsonMachado/Divulgação

“As duas camas foram dispostas em L para abrir mais espaço para as brincadeiras deles no meio do quarto. Uma delas tem uma cama extra embaixo, sobre rodinhas, caso algum amiguinho ou primo queira vir dormir com eles. Já a outra, ficou em um nível mais alto –, o que por si só já representa um convite à brincadeira –, e foi equipada com estante para livros e pequenos objetos, escada com gaveteiro, além de duas caixas de madeira também com rodinhas”, conta ela.

Ambiente versátil pode agregar funcionalidade e diversão

Mas, nem sempre, o desejo de contar com um quarto de brincar em casa parte das crianças. “O sonho da mãe era ter uma brinquedoteca. No final, foi um dos primeiros ambientes a ficar pronto”, lembra a arquiteta Paula Müller, que remodelou, por completo, um dos quartos de um apartamento para atender à nova função. “Meu desafio foi conseguir encaixar os desejos de quatro irmãos, de 1 a 12 anos, em um espaço de apenas 12 m².

“Tive a sorte de contar com um pé-direito suficientemente alto para receber um móvel que vai do chão ao teto”, conta Paula, que apresentou diversas versões da peça aos seus pequenos, e exigentes, clientes até chegar ao modelo final: um móvel de madeira que concentra na mesma peça camarim, bancada para desenho, cantinho de leitura, painel de escalada, além, claro da atração principal: o escorregador.

Móvel lúdico criado pela arquiteta Paula Müler para quatro irmãos Foto: @Sambacine/Divulgação

Segurança em primeiro lugar

Independentemente do desejo de pais e filhos, porém, os profissionais são unânimes em afirmar que a segurança é o primeiro fator a ser observado antes de qualquer projeto. Material mais utilizado, a madeira é também o mais durável. Sobretudo em suas variedades compensadas como o MDF: um tipo de painel feito de aparas prensadas entre si, bastante maleável e que não possui fragmentos salientes em sua superfície, o que o torna absolutamente seguro para crianças pequenas.

Por fim, seja qual for o desenho do móvel, eles advertem que a peça não deve contar com arestas salientes, em nenhuma de suas partes, e sobretudo, deve receber pintura com tintas atóxicas. No caso de peças laqueadas, por sua vez, é essencial que os móveis fiquem ao ar livre, ou expostos a uma corrente de ar antes de serem colocados no quarto das crianças, sobretudo das pequenas.