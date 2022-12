Conheça os bazares natalinos que oferecem opções com curadoria especializada

Especial para o Estadão - Cansado de gastar horas em busca do presente ideal, batendo perna nos shoppings ou navegando pelas lojas virtuais? Então, que tal dar uma esticadinha até uma das feiras e bazares de Natal da cidade? Motivos para isso não faltam. Além de oferecer produtos diferenciados e acontecer em locações bastante agradáveis, com direito a muitas atrações e comidinhas, essa modalidade de compra, que vem ganhando força nos últimos anos, conta com um diferencial a mais: a curadoria especializada.

Ou, em outras palavras, a possibilidade de fazer sua escolha em meio a opções previamente selecionadas por profissionais com larga experiência no assunto, e, ainda, com acesso direto a fornecedores exclusivos, incluindo artistas, artesãos, comunidades criativas tradicionais e designers independentes. Em todos os endereços, a entrada é gratuita e, em meio às compras, a música e a gastronomia costumam marcar presença. Confira três boas opções e boas festas!

Opções de presente para a casa da Feira Rosenbaum

Feira na Rosenbaum

Até este domingo, 11, a tradicional feira paulistana, que ocorre também durante outros meses do ano, na capital e também em outros estados brasileiros, realiza sua edição de Natal. Ao todo serão 120 marcas em exposição, das áreas de design, artesanato, arte, moda, bem-estar e gastronomia. Para representar as 5 regiões do País, foram eleitos criativos dos estados do Acre, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e Rio de Janeiro.

Por meio de edições que reúnem artistas e artesãos, desde comunidades tradicionais até designers independentes, a ideia é levar ao público criações autorais que ajudam a promover a diversidade cultural brasileira. Tudo em meio a uma atmosfera multissensorial, promovendo o contato direto entre os consumidores e produtores, dentro de um cenário que mistura sabores, música e aromas. Uma energia, definida por seus organizadores, como de casa aberta.

Moda e vestuário também estão na Feira Rosenbaum

“A gente quer encerrar o ano celebrando o Brasil. Um Brasil que é um só, ao mesmo tempo que é diverso, que é múltiplo, que acolhe diferentes saberes e cresce na troca e no encontro. Vamos celebrar o Brasil que dialoga, que se afeta com a beleza, com a sensibilidade, com as experiências e as histórias de cada povo que habita essa extensão imensa de terra”, adianta a empresária Cris Rosenbaum, idealizadora e curadora, há 11 anos à frente da Feira Rosenbaum.

Bazar da Cidade

Idealizado por Bel Pereira, o evento surgiu em 2015 com o objetivo de franquear ao público paulistano o acesso à produção de artistas contemporâneos, designers e artesãos brasileiros. Atualmente, a empresária divide a curadoria com Miriam Lerner, ex-diretora do MCB (Museu da Casa Brasileira), especialista em eventos realizados em grandes espaços expositivos e acessíveis para o grande público.

Como foco da dupla, produtos 100% autorais, que contam histórias, e capazes de ir direto dos ateliês de seus criadores para a casa de compradores conscientes que valorizam a exclusividade e a economia circular. Segundo as curadoras, um mix de produtos especiais: peças de vestuário, acessórios de moda, objetos de decoração ou simples indulgências ao bem-estar, feitos sobre medida para quem pretende se auto presentear, ou fazer feliz a quem se quer bem.

Sabonetes elaborados manualmente com insumos nacionais provenientes de extrativismo sustentável

Sediado na Casa Museu Ema Klabin - instituição cultural implantada em meio a um exuberante jardim projetado por Burle Marx, em pleno Jardim Europa -, além de fazer boas aquisições, o bazar pretende fazer das compras um programa aprazível e completo, o que inclui oficinas para crianças, pocket shows de música e ainda a possibilidade de passear pelo interior do museu e admirar seu rico acervo de arte, de diversas épocas.

Mercado das Madalenas

Um final de semana antes do Natal, nos dias 17 e 18, o já tradicional Mercado das Madalenas oferece excelentes opções para o presente de última hora. Comemorando 10 anos de existência, o evento que surgiu em 2012, da associação das amigas Monica Isnard e Inara Prudente Corrêa, promete, mais uma vez, agitar os jardins de sua tradicional locação paulistana, o Museu da Casa Brasileira, no Jardins paulistano.

Segundo as curadoras, a proposta primordial é gerar oportunidade de contato para quem produz trabalhos de maneira autoral com seu consumidor final. Mas a seleção geral de produtos, nesta edição, vai privilegiar opções de presentes para todas as idades. ”Proporcionamos uma oportunidade a quem garimpa novidades e, ao mesmo tempo, incentivamos a liberdade de criação. Nosso ambiente descontraído resulta numa conexão espontânea entre expositores e visitantes”, pontua Inara.





Serviço

Bazar da Cidade - @bazardacidade

Local: Casa Museu Ema Klabin | Rua Portugal, 43 - Jardim Europa

Visitação: 14 a 16 de dezembro, das 11h às 20h





Feira Rosenbaum - @feiranarosenbaum

Local: Unibes Cultural | Rua Oscar Freire, 2500, Pinheiros

Visitação: até 11 de dezembro, das 11h às 20h





Mercado das Madalenas

Local: Museu da Casa Brasileira | Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705, Jardim Paulistano

Visitação: 17 e 18 de dezembro, das 10h às 18h