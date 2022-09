Coolio, dono do hit ‘Gangsta’s Paradise’, morre aos 59 anos

LOS ANGELES - O rapper americano Coolio, que esteve entre os maiores nomes do hip-hop da década de 1990, morreu nesta quarta-feira, 28, aos 59 anos. A informação foi confirmada pelo seu empresário, Jarez Posey. Dono de hits como ‘Gangsta’s Paradise’ e ‘Fantastic Voyage’, o artista faleceu na casa de um amigo, em Los Angeles. A causa da morte não foi divulgada.

Coolio ganhou o Grammy de Melhor Performance Solo de Rap em 1996, por ‘Gangsta’s Paradise’, que também foi indicado para Gravação do Ano. Foi certificado com tripla platina pela Recording Industry Association of America. “Coolio ainda constrói seus raps em clássicos reconhecíveis dos anos 1970, e ele oferece rimas sincopadas e intrincadas como se fossem uma conversa”, escreveu Jon Pareles, em uma resenha no The New York Times, observando que Gangsta’s Paradise usa “os sombrios acordes menores” de Pastime Paradise, de Stevie Wonder.

Ainda sobre a música Gangsta’s Paradise, a crítica Caryn James conta, para o The New York Times em 1996, que ela quase não entrou no filme que incorporou o seu fenômeno: Dangerous Minds. James escreveu que a adição tardia “transformou um filme de Michelle Pfeiffer sobre um professor do centro da cidade em um sucesso. Isso soou mais fresco do que realmente era”, disse. Na época, a canção foi tocada constantemente na MTV.

Coolio posa no ASCAP Rhythm & Soul Awards 2015 no Beverly Wilshire Hotel em 25 de junho de 2015, em Beverly Hills, Califórnia. Foto: Chris Pizzello/Arquivo/AP)

O Grammy, e o auge de sua popularidade, veio em 1996, em meio a uma briga acirrada entre as comunidades hip-hop das duas costas, que tiraria a vida de Tupac Shakur e The Notorious B.I.G. logo depois. Coolio conseguiu ficar acima do conflito. “Gostaria de reivindicar este Grammy em nome de toda a nação hip-hop, Costa Oeste, Costa Leste e em todo o mundo, unidos estamos, divididos caímos”, disse ele do palco ao aceitar o prêmio.

Nascido Artis Leon Ivey Jr., em Monessen, Pensilvânia, Coolio mudou-se para Compton, no norte da Califórnia, onde passou parte da adolescência. A mãe o enviou para lá pois achava que a cidade era muito perigosa. Ele disse em entrevistas que começou a fazer rap aos 15 anos e que aos 18 sabia o que queria fazer da vida, mas iria para a faculdade comunitária e trabalharia como bombeiro voluntário e na segurança do aeroporto antes de se dedicar em tempo integral ao hip-hop scene. Sua carreira decolou com o lançamento, em 1994, de seu álbum de estreia pela Tommy Boy Records, ‘It Takes a Thief’. A faixa de abertura, ‘Fantastic Voyage’, alcançaria o terceiro lugar na Billboard Hot 100 mais tarde e ‘Gangsta’s Paradise’ se tornaria o single número 1, com sua letra de abertura sombria.

Após o anúncio da morte de Coolio, fãs e artistas utilizaram as redes sociais para lamentar a partida inesperada do rapper. “Esta é uma notícia triste. Eu testemunho em primeira mão a rotina desse homem até o topo da indústria. Descanse em paz”, disse Ice Cube no Twitter. “Weird Al” Yankovic escreveu ‘RIP Coolio, acompanhado de uma foto dos dois juntos, se abraçando. Coolio disse em uma entrevista que não gostou da paródia de ‘Gangsta’s Paradise’, ‘Amish Paradise’, lançada em 1996 por Yankovic. Mas os dois depois fizeram as pazes.

O rapper nunca mais teria uma música tão grande quanto ‘Gangsta’s Paradise’, mas teve sucessos subsequentes com ‘1, 2, 3, 4 (Sumpin’ New)’ e ‘C U When U Get There’. Ao longo de sua carreira, as vendas dos álbuns totalizaram 4,8 milhões, com 978 milhões de streams sob demanda de suas músicas, de acordo com Luminate. Ele foi indicado seis vezes ao Grammy Awards, das quais venceu uma. Com sua personalidade distinta, ele se tornou um marco cultural, atuando ocasionalmente, estrelando um reality show sobre paternidade chamado ‘Coolio’s Rules’, dando voz a um episódio do programa de animação ‘Gravity Falls’ e fornecendo o tema música para o seriado da Nickelodeon ‘Kenan & Kel’.

Anos depois que ele liderou as paradas e se solidificou como um artista mainstream, Coolio enfrentou problemas legais, sendo acusado por porte ilegal de armas e posse de drogas. O rapper, que lutou contra a asma durante toda a vida, atuou como porta-voz da Asthma and Allergy Foundation of America, de acordo com sua biografia oficial online. Em uma apresentação de 2016 no Brooklyn, Nova York, segundo o Page Six, ele teve um ataque de asma e foi salvo por um fã que tinha um inalador.

Nos últimos anos, Coolio tomou consciência de sua marca indelével no hip-hop. Ele disse em 2018 que depois de anos lamentando suas lutas na indústria da música, ele percebeu que “as pessoas matariam para tomar o meu lugar”. “Tenho certeza de que, depois de muito tempo longe deste planeta e desta dimensão”, disse ele, “as pessoas voltarão e estudarão meu corpo de trabalho”.

Ele foi casado com Josefa Salinas de 1996 a 2000 e, juntos, tiveram quatro filhos juntos. /AP e NYT