Criar filho é mais difícil do que você esperava? Qual sua maior preocupação?

No futuro, quando forem estudar nosso tempo, as conversas sobre filhos em redes sociais e grupos de WhatsApp não poderão faltar na pesquisa. E é por elas que nos últimos meses tenho sentido o tamanho do impacto da pandemia na saúde mental de crianças e adolescentes. Crises de pânico, medo de morrer, problemas na escola: o que não falta são relatos de filhos em crise e pais e mães super preocupados. Nem todo esse cenário, claro, surgiu com a covid-19, mas um novo estudo do Pew Research Center dá uma ideia do desafio de criar alguém hoje em dia.

Feita de 20 de setembro a 20 de outubro com 3.757 pais de menores de 18 anos, a pesquisa americana mostra que a saúde mental dos filhos está no topo da lista de preocupações, seguida por medo de bullying e ameaças físicas, perigo de drogas e álcool, gravidez na adolescência e problemas com a polícia.

Maioria dos entrevistados na pesquisa do Pew Research Center diz que exercer maternidade ou paternidade é mais difícil do que eles esperavam. Foto: Tom/ Monsterkoi/ Pixabay

Hoje metade das mães e quatro em cada dez pais americanos de crianças e adolescentes dizem estar extremamente ou muito preocupados com a possibilidade de os filhos terem ansiedade ou depressão. As porcentagens variam segundo renda, raça e etnia, mas 62% também dizem que ser pai ou mãe tem sido mais difícil do que esperavam – sendo que para 26% está muito mais difícil.

Criar filhos hoje em dia ainda é visto como cansativo (por 47% das mães e 34% dos pais) e estressante (respectivamente, por 33% e 24%). A predominância materna não é de espantar – a maioria das mães diz que faz mais do que os pais quando se trata de administrar atividades dos filhos, ajudá-los em tarefas escolares, dar apoio emocional e atender a necessidades básicas, como alimentação.

Exercer a maternidade ou a paternidade ainda significa ter de se submeter ao escrutínio de terceiros. Cerca de metade dos pais que vivem juntos (52%) diz se sentir julgada pelo cônjuge ou parceiro pela forma como cuidam dos filhos. Fora das paredes do lar, 44% também se sentem julgados pelos próprios pais e 41%, pelo sogro e/ou sogra. Há ainda julgamentos de outros pais (35%), amigos (29%) e pessoas de grupos online ou fóruns.

O estudo do Pew Research Center mostrou ainda que a maioria dos pais e mães (57%) acredita que sucessos e fracassos dos filhos refletem muito ou bastante seu desempenho e boa parte – 51% das mulheres e 38% dos homens – diz tender à superproteção. Questionados se tentam criar os filhos como foram criados, 43% concordam e 44% dizem buscar fazer diferente.

Mas sabe aquela máxima de que ser mãe – ou pai – é padecer no paraíso? Ela também está refletida em alguns dados da pesquisa. Além de a maioria dos entrevistados achar agradável e gratificante ter filho, 64% consideram que estão fazendo um trabalho excelente ou muito bom em sua criação. E apenas 4%, razoável ou ruim.

E aí? Alguma parte dessa fotografia do pós-pandemia serve para você que é pai ou mãe?