RBD: veja como estão os integrantes da novela mexicana de maior sucesso nos anos 2000

Há 14 anos, a banda mexicana mais famosa entre os adolescentes dava adeus às apresentações musicais que marcaram uma era de sucesso nas telinhas e a vida de muitos jovens brasileiros. Nesta segunda-feira, 12, o SBT exibiu o primeiro episódio do retorno da novela na emissora e emocionou uma legião de fãs, que homenageou os atores nas redes sociais.

Mas como será que estão os artistas hoje em dia? O Estadão separou o momento atual dos seis integrantes e o que fizeram após o fim do RBD.

Anahí

Anahí, 39 anos, é mãe de dois filhos, Manuel e Emiliano, frutos do casamento da artista com Manuel Velasco Coello, ex-governador do Estado de Chiapas, no México.

Em janeiro, ela voltou para a música com o single Latidos, escrito para seu primogênito. Seu último álbum foi em 2016, Inesperado. Em 2020 ela anunciou o lançamento da sua linha de maquiagem, An Makeup.

Anahí interpretou Mia na novela 'Rebelde' Foto: Dida Sampaio/AE/Reprodução/Instagram/@anahi

Dulce Maria

Dulce Maria, 37 anos, seguiu na carreira musical e lançou quatro álbuns desde o fim da novela: Extranjera, em 2010 e Extranjera: Segunda Parte, em 2011, Sin fronteras, em 2014, DM, em 2017, e seu último trabalho foi em 2021, com o lançamento de Origen.

Dulce Maria interpretou Roberta na novela 'Rebelde' Foto: Dida Sampaio/AE/Reprodução/Twitter/@eslamascara

Fez parcerias musicais, inclusive, com artistas brasileiros: em Ela Tá Movimentando, com Kevin O Chris e Amigos con derechos, com Marília Mendonça. A artista também é casada com Paco Alvarez e mãe de uma menina, Maria Paula, que nasceu no fim de 2020.

Maite Perroni

Maite Perroni, 39 anos, se casou em outubro deste ano com o produtor de televisão Andrés Trovar e, desde o fim do RBD, esteve presente também em outras novelas entre 2008 e 2017, como Cuidado con el Ángel, Mi Pecado, Triundo del Amor, Cachito de Cielo, La Gata, Antes Muerta que Lichita e Papá a Toda Madre, esse último trabalho tendo rendido o prêmio TV y Novelas de Melhor Atriz.

Maite Perroni interpretou a Lupita na novela 'Rebelde' Foto: Lucas Jackson/Reuters/Reprodução/Instagram/@maiteperroni

Em séries, esteve presente no sitcom El Juego de las Llaves e com destaque para sua protagonista na série da Netflix Desejo Sombrio. Na música, em 2013, lançou seu álbum solo de estreia, Eclipse de luna e, em 2016, seu EP Love.

Alfonso Herrera

Alfonso Herrera, 39 anos, após o fim da novela adolescente, deixou a carreira musical e fez algumas novelas e filmes, dentre eles La Dictadura Perfecta, em 2014, que conquistou uma das maiores bilheterias de cinemas do México. Depois, estreou na série da Netflix, Sense 8, onde ficou de 2015 a 2018.

Alfonso Herrera interpretou Miguel na novela 'Rebelde' Foto: Max Morse/Reuters/Reprodução/Instagram/@ponchohd

Esteve presente também na série O Exorcista e integrou o elenco de Queen of the South. Já em 2020 protagonizou o filme El Baile de los 41 e recebeu o Prêmio Ariel de Melhor Ator. Esse ano integrou a quarta e última temporada da série norte-americana Ozark e foi protagonista do filme mexicano ¡Que Viva México!

Christopher Uckermann

Christopher Uckermann, 36 anos, continuou investindo na sua carreira de cantor e ator com o fim de Rebeldes. Em 2010, foi convidado a participar da série Kdabra, da FOX, e também lançou seu primeiro disco solo, Somos, realizando a turnê no ano seguinte e, inclusive, passando pelo Brasil para promover seu novo trabalho musical.

Christopher Uckermann interpretou Diego na novela 'Rebelde' Foto: Max Morse/Reuters/Reprodução/Twitter/@christopheruck

Em 2015, lançou um EP, Revolutionary Love e, no ano seguinte, gravou a série 2091. E, em 2017, também fez o lançamento de outro trabalho musical, o EP La revolución de los ciegos. Esteve presente na série da Netflix Diablero e nos filmes Casi Una Gran Estafa, El Hubiera Existe, Cómo Cortar a Tu Patán e Como Superar um Fora. Já em 2020 deu sequência em mais um trabalho musical com o EP Sutil Universo.

Christian Chávez

Christian Chávez, 39 anos, continuou na carreira musical e, em 2010, lançou seu primeiro trabalho solo, Almas transparentes. Em 2012, lançou o projeto Esencial e, em 2018, o EP Conectado, com participação dos artistas brasileiros Lexa, Gustavo Mioto e Li Martins, do Rouge.

Christian Chávez interpretou Giovanni na novela 'Rebelde' Foto: Max Morse/Reuters/Reprodução/Instagram/@christianchavezreal

Seus outros trabalhos focados em atuação foram na novela Despertar Contigo, em 2016, na série Rosario Tijeras e na novela Like, em 2018. Na Amazon Prime estrelou a série La Bandida em 2018 e, nos cinemas, em 2019, esteve no longa En las Buenas y en Las Malas. Em 2020, esteve na série da Netflix A Casa das Flores e na última temporada da série Run Coyote Run. Em 2021 fez uma participação especial em Mãe Só Tem Duas, também da Netflix e esteve na novela La Suerte de Loli.

Internautas repercutem retorno da novela nas redes sociais

Na tarde desta terça-feira, 13, os fãs da novela mexicana subiram a hashtag #RebeldenoSBT e o termo ficou entre os assuntos mais comentados do dia. Em êxtase com o retorno que marcou a infância e adolescência de muitos brasileiros, internautas relembraram alguns momentos icônicos da trama e homenagearam os atores. Veja algumas postagens.