De Tom Zé ao musical ‘Grease’, veja opções de shows e peças para o fim de semana

Entre as atrações para o fim de semana estão o compositor Tom Zé, que lança no palco o álbum em que celebra a língua portuguesa, e a cantora Fafá de Belém, com show em que canta seus grandes sucessos.

Há opções ainda para quem quer celebrar a bossa nova ao som da cantora Wanda Sá e uma homenagem aos 100 anos de rádio, em uma apresentação que relembra as grandes canções nascidas na era de ouro do veículo de comunicação.

Música

Tom Zé

Flor do lácio

No show Língua Brasileira, o tropicalista e vanguardista Tom Zé reverencia um dos seus instrumentos de trabalho. No repertório, canções do álbum homônimo, lançado no ano passado. Entre eles, estão os rocks Gênesis Guarany e Índio Desliga Jaraguá e a marcha Os Clarins da Coragem. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. R$ 15/R$ 50.





Tom Zé apresenta o show Língua Brasileira Foto: Tiago Queiroz/ Estadão





Fafá de Belém

Brasil e Portugal

A cantora, acompanhada por piano e guitarra portuguesa, relembra seus grandes sucessos de sua carreira no Brasil, como Foi Assim, Coração do Agreste e Abandonada, além de fados, gênero que gravou em um álbum chamado Meu Fado, de 1992. Sáb. (7), 21h; dom. (8), 20h. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, Pompeia. R$ 15/R$ 50.





A cantora Fafá de Belém Foto: Tiago Queiroz/ Estadão

Paulo Miklos

Álbum solo

O cantor e compositor apresenta o show Do Amor Não Vai Sobrar Ninguém, mesmo nome do disco que lançou em 2022. Além das novas canções, entre elas, Ao Teu Lado e Todo Esse Querer, Miklos também colocará no repertório músicas de seus outros trabalhos solos e da fase em que foi um dos vocalistas do Titãs, banda da qual fez parte até 2016. Sáb. (7), 20h; dom. (8), 18h. Sesc Guarulhos. R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jardim Flor do Campo, Guarulhos. R$ 12/R$ 40.









Wanda Sá e Nelson Faria

Bossa Nova

A cantora, nome essencial da bossa nova, mostra o repertório de seu nome álbum, Bossa Sempre Nova. Nele, Wanda dá voz a músicas como Ouça, de Maysa, O Nosso Olhar, de Sérgio Ricardo, e Eu Sei Que Vou Te Amar, de Vinicius de Moraes e Tom Jobim. Ela será acompanhada pelo guitarrista Nelson Faria, que assina os arranjos do trabalho. Sáb. (7), 22h30. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2° andar, Consolação. R$ 144.









100 anos de rádio

Músicas imortais

O show coletivo Um Milhão de Melodias – 100 anos de Rádio no Brasil reúne os cantores Ayrton Montarroyos, Adriana Godoy, Amanda Maria e Lívia Nestrovski para relembrar músicas como Nada Além, Por Causa de Você, Que Será e Se Todos Fossem Iguais a Você, todas importantes composições que marcaram a história do veículo. As apresentações serão precedidas de debate. Sexta (6) e sáb. (7), 21h; dom. (8), 18h. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, Ipiranga. R$ 12/R$ 40.





O cantor Ayrton Montarroyos participa de evento sobre 100 anos do rádio Foto: JF Diório/ Estadão





Brincadeiras no Quintal

Para crianças

O show musical traz o Tio Coruja, interpretado por Gabriel Martins, e o Tio Pirulito, personagem de Wellington Gome, interpretando canções autorias voltadas para o universo infantil. São canções como Batata Quente, A Brincadeira Vai Começar e Bom Dia, Boa Tarde e Boa Noite. Dom. (8) e 15/1, 15h. Teatro Eva Wilma. R. Antonio de Lucena, 146, Tatuapé. R$ 50.





Espetáculo musical Brincadeiras no Quintal





Teatro

Da obra de Clarice

A atriz Ana Beatriz Nogueira protagoniza a peça Um dia a Menos, baseada no conto homônimo da escritora Clarice Lispector. Na história adaptada e dirigida por Leonardo Netto, a personagem Margarida Salles vive só desde que sua mãe morreu. Durante as férias da ajudante doméstica de uma vida inteira, ela cumpre seus rituais diários, prepara suas refeições e torce para o telefone tocar. Cansada da repetição da rotina, em um rompante, ela tem uma atitude inesperada. Estreia sáb. (7). Sáb., 21h30; dom., 19h30. Teatro Renaissance. Al. Santos, 2.233, Jardim Paulista. R$ 80. Até 12/2.

Ana Beatriz Nogueira em cena da peça Um dia a Menos





Mãe e filha

A peça Uma Relação Tão Delicada, da francesa Loleh Bellon, mostra a relação delicada entre mãe e filha. Charlotte, uma mulher divorciada, enfraquecida pela idade, cobra a presença da filha, Jeanne, que na infância tinha o mesmo tipo de demanda em relação à mãe. O que une as duas é o forte vínculo amoroso que estabeleceram. O espetáculo é estrelado por Rita Guedes e Amanda Acosta e tem direção de Ary Coslov. Estreia sexta (6). 6ª, 21h; sáb. e dom., 20h. Teatro UOL. Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis. R$ 70/R$ 120.Até 26/2.





Rita Guedes e Amanda Acosta estão na peça Uma Relação Tão Delicada

Bons tempos

Grease, o Musical, inspirado no musical da Broadway, faz nova temporada na cidade, com a história ambientada no final dos anos 1950, quando a popular Sandy e o metido Danny se apaixonam e curtem o verão juntos. Quando voltam às aulas, eles percebem que têm muitas diferenças e que precisarão superá-las para continuarem juntos. A versão brasileira, dirigida por Ricardo Marques, tem canções em português, mas também um mix de originais em inglês. 5ª, 17h e 21h; 6ª, 21h. sáb., 17h30 e 21h; dom., 19h. Teatro Claro SP. Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, Vila Olímpia. R$ 100/R$ 200. Até 5/3.





Cena de 'Grease, o Musical'





Romeu brasileiro

Na peça Eu, Romeu, protagonizada por Marcos Camelo, um ator do subúrbio carioca lida com a dura realidade de onde vive e com o desejo de se encaixar no personagem icônico da tragédia de William Shakespeare. Os dois se encontram na paixão, porém, enquanto Romeu invade a festa de uma família da alta sociedade, a única resposta que o morador carioca consegue é o não. A direção artística é de Cecília Viegas. Estreia nesta sexta (6). 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. Teatro de Arena Eugênio Kusnet. Sala Augusto Boal. R. Doutor Teodoro Baima, 94, República. R$ 40. Até 29/1.









Salvos da Guerra

Desfazenda – Me Enterrem Fora Desse Lugar, peça do grupo O Bonde, com direção de Roberta Estrela D’Alva, conta a história de quatro pessoas pretas salvas da guerra por um padre branco quando eram crianças. Morando na fazenda do religioso, e se ocupando dos afazeres diários, elas buscam uma resposta para o fato do conflito nunca ter atingido o local. 5.ª a sáb., 20h; dom., 18h. Sesc Avenida Paulista. Av. Paulista, 119, Bela Vista. R$ 9/R$ 30.





'Desfazenda – Me Enterrem Fora Desse Lugar', peça do grupo O Bonde, com direção de Roberta Estrela D'Alva





A vida de um entregador

Em nova temporada, o espetáculo Comida nas Costas, Barriga Vazia, do coletivo Fraternal Companhia de Arte e Malas Artes, traz a história de Pluto, o Deus grego do dinheiro, que é convencido pelo Diabo a criar um mundo novo, com tecnologia 4.0, num tempo que não é o atual. Acaba sobrando para Jão, um entregador de aplicativo na Idade Média que precisa sobreviver às condições absurdas para ganhar a vida. Reestreia nesta sexta (6). 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Espaço Parlapatões. Pça. Franklin Roosevelt, 158, Centro. Contribuição espontânea. Até 19/2.





'Comida nas Costas, Barriga Vazia', peça do coletivo Fraternal Companhia de Arte e Malas Artes





Passeio

Almoço no parque

O Parque Horto Florestal, localizado na zona norte, passa a oferecer, a partir deste sábado (7), almoço no Palácio do Verão. A edificação, inaugurada em 1937, que já servia café da manhã (8h/11h, R$ 59,90), contará com a nova opção sempre aos finais de semana e feriados. O buffet (12h/16h, R$ 72) será comandado pelo O Velhão, tradicional restaurante que funciona na Serra da Cantareira. Palácio de Verão. Portão 1 do Horto Florestal. R. do Horto, 931, Horto Florestal.





O Parque Horto Florestal passa a oferecer almoço no Palácio do Verão