Democracia relaxa e faz bem

É assustador. O Brasil vive um roteiro de terror psicológico. O vilão não foi abusado num acampamento, não se esconde atrás de uma máscara de hóquei no gelo, nem ataca às sextas-feiras, 13, como Jason.

Não usa máscara de couro, nem ataca suas vítimas numa fazenda isolada do Texas com uma serra elétrica, como Leatherface. É maior que Chucky, o brinquedo assassino, serial killer que transferiu sua alma para um boneco. Seu nome entrou, enfim, nos dicionários: bolsonarismo.

Vivemos quatro anos com medo de perder o bem que nos pacifica e tranquiliza, inventado há mais de dois mil anos na Grécia Antiga, o seu oponente, a democracia. Nela, divide-se o Estado em três poderes: um executa, outro faz as leis, via correntes de pensamentos, que se renovam a cada quatro anos, e um terceiro legisla. Uma armada liderada por um civil assegura que a carta de princípios seja respeitada. A imprensa livre mantém a população informada.

O bolsonarismo duvidou de leis, da renovação, de quem legisla, doutrinou armadas, militarizou civis, sugeriu rasgar a carta de princípios, inspirado num modelo de ato de 1968, o AI-5. Atacaram sem dó a ciência, educação, cultura, minorias, imprensa e instituíram a “minha verdade” (ou a do zap) como a de fato.

Quatro anos de tumulto, cujo comandante tem uma longa e notória ficha corrida. Depois de décadas, voltamos a ver saudações nazistas e a nos preocupar com humores de generais. Quem dormiu bem nos últimos meses?

Empresários assediaram empregados. Numa maquiagem de dados, injetou-se uma fortuna nas contas de brasileiros; e secretamente nas dos legisladores.

Na véspera das eleições, quem dormiu? Rádios boicotavam a campanha de um dos candidatos. Acusação falsa. Um atentado numa favela parecia repeteco de uma facada decisória quatro anos antes. Não foi atentado. Os roteiristas foram criativos, têm método, não nos poupam. O que brotou no Dia D? A mais bem planejada ação antidemocrática.

É uma ordem: bloqueiem o ir e vir de eleitores da oposição. Quais regiões ameaçam nosso poder? No Nordeste o adversário ganha? Bloqueiem suas estradas. Niterói é reduto. Bloqueiem a ponte Rio-Niterói.

Na reunião em 19 de outubro, no Palácio da Alvorada, desenharam a operação. Um agitador, o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, liderou a ofensiva. O ofensiva tinha vazado, mas como e quem impedir?

Dependemos de todas as correntes para se compor um Estado de Direito. O espaço da direita no País é legítimo. Mas ela precisa de um projeto melhor que o bolsonarismo. Precisa se livrar dele. Porque democracia relaxa e faz bem.