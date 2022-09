Depois de esgotar ingressos, Coala Festival coloca novo lote à venda; confira outras atrações

Acabou, mas tem. Anteriormente esgotado, o Festival Coala, que ocorre neste final de semana, soltou mais um lote de ingressos que estarão disponíveis, inclusive, na porta do evento.

A programação que junta medalhões da música brasileira, como Gal Costa, Djavan, Gilberto Gil, Alceu Valença, com nomes da nova geração, entre eles, Ana Frango Elétrico, Rachel Reis, Marina Sena e a banda Bala Desejo.

“Estamos esperando por essa edição desde setembro de 2019, ou seja, 3 anos! Acho que essa longa espera está gerando uma grande expectativa para o nosso público, para os artistas, para nós e, por isso, essa edição tem tudo para ser uma catarse”, diz o curador Gabriel Andrade.

Uma das expectativas é para o show de Maria Bethânia, artista rara nos line-ups de festivais, que encerrá o Coala, no domingo.

O cantor e compositor Rodrigo Amarante, que também se apresentará domingo, vai mostrar para o público sua nova turnê, Drama, do álbum lançado em 2021.

“Infelizmente eu tive que esperar a pandemia baixar a bola por aqui – graças a esse governo que felizmente está de saída – e fazer primeiro as turnês na Europa e Estados Unidos”, diz.

Morando em Los Angeles, há mais de uma década, Amarante estava ansioso para esse reencontro com o público brasileiro.

“Soma-se à emoção de tocar essas músicas pela primeira vez aqui o fato de que a banda é um sonho, repleta de amigos queridos, músicos incríveis. O Barba - baterista dos Hermanos – para começar!”, diz.

Hoje (16), 14h; sáb. (17) e dom. (18), 11h. Memorial da América Latina. Av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda. R$ 190/R$ 540. Compre aqui.

Gloria Groove

Depois de estrear a turnê Lady Leste Tour 2.0 no palco do Rock in Rio, a cantora traz o show para São Paulo. Com mescla de mescla circo, cabaret e estética lady, o roteiro traz sucessos próprios como A Queda e Leilão, Exagerado, de Cazuza, e Máscara, de Pitty. Hoje (16), 23h50. Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 80/R$ 380. Ingressos.

Lulu Santos

O cantor e compositor volta à cidade com o show Alô, Base, no qual comemora 40 anos de carreira. Para marcar a data, Lulu canta seus grandes hits de carreira, como Aviso aos Navegantes, Tempos Modernos e Um Certo Alguém. Hoje (16) e sáb. (17), 22h. Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 160/R$ 360. Garanta seu lugar.

Daniel e Roupa Nova

O grupo Roupa Nova e o cantor Daniel se unem no projeto em que destacam a força das canções românticas. Juntos e separados, eles cantam, entre outros sucessos, Sapato Velho, A Viagem, Estou Apaixonado e Linda Demais. Sáb. (17), 22h. Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida. R$ 190/R$ 550. Ingressos aqui.

Fabiana Cozza

Dedicado ao universo cultural das religiões de matriz afro-indígena brasileiras, o show tem canções como Oxalá um Dia, Dona das Folhas, Doce Oxum e Manhã de Obá, de autoria de Fabiana e da cantora Ceumar. Hoje (16), 21h. Sesc Santo Amaro. R. Amador Bueno, 505, Santo Amaro. R$ 12/R$ 40. Compre aqui.

Ilê Aiyê

O bloco afro mais antigo do país apresenta o show Ilê Aiyê: Que Bloco é Esse?. Por meio da música e da dança, o grupo faz uma celebração antirracista que traz no repertório as canções Pérola Negra, Negrume da Noite e O Mais Belo dos Belos. Dom. (18), 19h. Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, Centro. R$ 70. Garanta seu lugar.

O bloco afro Ilê Aiyê

Agnes Nunes

Acompanhada por teclado e guitarra, a cantora mostra canções autorais de seus primeiros discos, entre elas, Cabelo Bagunçado e Lisboa; e Pode se Achegar, composta com Tiago Iorg, e Cida, em parceria com o rapper Xamã. Sáb. (17), 20h e 22h30. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º Andar, Consolação. R$ 90. Ingressos aqui.

Rosa Passos e Lula Galvão

A cantora e compositora se une ao violonista para cantar músicas como Doce de Coco, Folhas Secas e Conversa de Botequim, além de composições de Johnny Alf, Tito Madi e Chico Buarque. Dom. (18), 19h30. Bourbon Street. R. Dos Chanés, 127, Moema. R$ 120. Ingressos.

Osesp e São Paulo Companhia de Dança

A orquestra e a companhia de dança apresentam o espetáculo Noite-Villa Lobos, dedicado a um dos mais conhecidos compositores brasileiros. Com regência de Roberto Tibiriçá, a apresentação terá obras como Bachianas Brasileiras nº 8, com coreografia de Juliano Nunes, e Choros nº 6 , de Miriam Druwe. Hoje (16), 20h30; sáb. (17), 16h30; dom. (18), 18h. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos. R$ 50/R$ 230. Garanta seu lugar.

Barroco e romântico

Orquestra de Câmara da ECA/USP (Ocam), formada por jovens estudantes de música da Universidade de São Paulo, sob regência de André Bachur, apresenta concerto dividido em dois momentos. O primeiro aborda as obras barrocas de Antonio Vivaldi. Na segunda parte, obras românticas de Felix Mendelssohn, Carl Maria von Weber e Edward Elgar. Sáb. (17), 16h. Anfiteatro Camargo Guarnieri. USP. R. do Anfiteatro, 109, Butantã. Grátis (1 k de alimento não perecível).