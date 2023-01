Dez coisas simples que você pode fazer para recomeçar do zero na cozinha em 2023

THE WASHINGTON POST - O ano novo é tempo de celebração, reflexão e trabalho doméstico. Sempre me sinto mais calmo, criativo e produtivo quando tenho um espaço limpo e organizado. Então, quando vira o calendário, tento me preparar para o máximo de felicidade e sucesso nos próximos 12 meses, começando com o espaço de convivência. E, como é o coração da casa - e minha área de trabalho - a cozinha tem extrema importância. Enfrentar esse território pode ser uma tarefa intimidante, então aqui vai uma lista gerenciável de coisas para limpar, ingredientes para verificar, equipamentos para organizar e muito mais.

Se você riscar todos os itens da lista, ótimo! Mas mesmo apenas uma ou duas tarefas farão uma diferença notável.

Temperos não têm, necessariamente, uma validade, mas podem perder o sabor e aroma se ficarem muito tempo guardados. (Arquivo) Foto: Juan Guerra/AE

1. Substitua os temperos antigos

Se você não quiser fazer mais nada desta lista, por favor, ouça-me aqui: provavelmente está na hora de substituir seus temperos. Especiarias inteiras podem durar anos e são as mais potentes, mas ervas secas e moídas não ficam muito saborosas por muito tempo, e é por isso que geralmente se recomenda substituí-las a cada seis meses. O problema não é que elas expirem ou estraguem, mas que com o tempo perdem o sabor e lentamente se transformam num pó sem gosto. Faça um favor a si e às suas receitas comprando temperos novos.

2. Organize seus recipientes de armazenamento

Na minha cozinha anterior, o armário onde guardávamos todos os recipientes de armazenamento de alimentos era um campo minado de Tupperwares delicadamente equilibradas, potinhos velhos para viagem e outros recipientes para guardar as sobras que havíamos acumulado ao longo dos anos. Eu tinha medo que eles desabassem toda vez de abrir porta - e às vezes acontecia mesmo.

A melhor coisa a fazer é simplesmente organizá-los. Empilhe recipientes iguais, como faria com copos, e aninhe recipientes menores dentro dos maiores para economizar espaço. As tampas podem ser empilhadas umas sobre as outras, ou você pode colocá-las todas dentro de uma caixa para que não acabem espalhadas. E se certifique de que cada recipiente tenha a respetiva tampa, porque, tal como as meias, parece que eles sempre perdem o par.

3. Esvazie a forma de gelo

Nunca penso muito em gelo - e talvez você também não - mas talvez devêssemos mostrar um pouco de amor nesta época do ano. Como? Jogando fora e começando de novo. Assim como outros itens da sua geladeira e freezer, o gelo pode absorver odores e, com o tempo, ficar com um sabor estranho (especialmente porque em geral não é armazenado em recipientes herméticos). Os cubos também podem ficar grudados, dificultando sua retirada para refrescar sua bebida preferida. Então vá em frente, jogue tudo fora e faça cubos frescos.

Que tal começar o ano na cozinha amolando as suas facas? Foto: Marcos Mendes/Estadão

4. Afie as facas

As facas são parte integrante da cozinha. Uma faca cega não apenas dificulta o processo, mas também é mais perigosa que uma faca afiada. Você pode afiar suas ferramentas em casa - recomendo usar uma pedra de amolar -, encontrar um afiador de facas local (algumas lojas de ferragens oferecem o serviço) ou afiar as facas por meio de um serviço de entrega. Qualquer que seja o método escolhido, você vai cortar e picar com mais facilidade.

5. Inspecione seus agentes de fermentação

Se você é experiente na panificação, sabe como os agentes de fermentação - ou seja, fermento em pó, bicarbonato de sódio e vários tipos de fermento - são importantes para o resultado final. Leveduras velhas e inativas resultam em pães duros e solados e, a menos que você faça pães com frequência suficiente para alternar regularmente entre esses itens, é provável que eles já tenham passado do ponto. “O fermento em pó aberto dura de três a seis meses na despensa após a abertura; o bicarbonato de sódio, seis meses”, escreveu a jornalista Becky Krystal em sua cartilha sobre fermento em pó e bicarbonato de sódio. “Para testar a viabilidade, [a autora do livro de receitas Shirley] Corriher recomenda misturar 1/4 colher de chá de fermento em pó em 1/2 xícara de água muito quente ou 1/4 colher de chá de bicarbonato de sódio em 1/2 xícara de água muito quente misturada com 1/4 colher de chá de vinagre branco”.

O fermento, quando armazenado no freezer, deve durar pelo menos um ano. Um bom hábito ao trabalhar com fermento é misturá-lo com um líquido morno junto com uma pitada de açúcar e esperar alguns minutos para ver se forma espuma. Em caso afirmativo, você pode prosseguir misturando-o com o restante dos ingredientes; caso contrário, você pode dar um pulo rápido no mercado mais próximo.

6. Limpe o micro-ondas (e embaixo dele)

Moro no meu apartamento há cerca de um ano e até agora nunca tinha olhado embaixo do micro-ondas. Basta dizer que está na hora de uma boa limpeza. Só é preciso água morna, sabão e alguns minutos do seu tempo. (Fiz uma pequena pausa na escrita deste artigo para riscar esta tarefa da minha lista - talvez você devesse fazê-lo agora também).

7. Jogue a esponja fora

Limpar o equipamento que usamos para limpar outras coisas parece uma espécie boneca russa sanitária. Mas é uma coisa que precisa ser feita. Primeiro, você deve limpar e higienizar sua esponja regularmente, de preferência todos os dias. Mas, mesmo com limpeza frequente, as esponjas ainda devem ser substituídas a cada duas semanas.

Seja de algodão (azul), de juta e algodão (bege), vegetal ou aquelas amarelinhas, é importante trocar de esponja, pelo menos a cada duas semanas. (Arquivo) Foto: Lori Vargas / Mappei

8. Dê uma geral nos seus utensílios de cozinha

Panelas antiaderentes não duram para sempre. Exatamente quanto tempo duram? Depende de seu nível de cuidado e uso. Com o tempo, a superfície dessas panelas e frigideiras pode perder a propriedade antiaderente e/ou descamar na comida. Se você notar lascas ou arranhões, ou simplesmente que a comida está grudando mais do que antes, está na hora de se livrar das panelas antiaderentes. Você pode substituí-las por sua marca favorita ou avaliar um material alternativo, como aço carbono. E se você já tem panelas de aço carbono, ou de ferro fundido mais tradicional, agora também é uma boa hora para retemperá-la caso não cozinhe com elas há algum tempo.

9. Cuide das tábuas de cortar

A madeira está viva e, assim como qualquer outro ser vivo, isso significa que suas tábuas de corte de madeira precisam ser cuidadas para que não se tornem uma sombra do que eram antes. “Elas podem deformar, rachar e perder a superfície lisa se não forem tratadas do jeito certo”, escreveu Krystal. Além da lavagem e secagem adequadas, as tábuas de corte de madeira devem ser tratadas regularmente com óleo mineral de qualidade alimentar ou produtos para madeira. Se você notar algum cheiro, uma boa esfoliação com sal e limão pode ajudar. E, se suas tábuas começarem a ficar embaçadas, dê uma leve lixada para alisá-las.

10. Limpe embaixo da pia

Se essa parte da sua cozinha for igual à minha, é uma terra de ninguém. Entro lá apenas alguns segundos de cada vez para pegar o que preciso ou guardar alguma coisa. Depois nunca mais. Vamos mudar isso: tire tudo, limpe e depois coloque tudo de volta de maneira organizada. Agora você pode ver quantos frascos de detergente tem, em vez de apenas comprar outro porque você acha que talvez esteja acabando, quando na realidade você tem um estoque para vários meses (acredite, estou falando por experiência própria). / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU