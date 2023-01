A alma de outros carnavais no baile do Gueri-Gueri

O Baile Gueri-Gueri, uma das mais luxuosas festas carnavalescas de SP, será realizado no dia 11 de fevereiro, no espaço de eventos Villaggio JK. A folia, que completa 36 anos, traz aos paulistanos um “carnaval de salão” que remete aos bailes dos anos 1970. Na festa, atrações como DJs de brasilidades, os cantores Ivo Meirelles, Netinho de Paula e Salgadinho.

Fernanda Suplicy e seu marido, Sérgio Morrison Foto: Barbarella

O bloco do Gueri-Gueri nasceu na informalidade de um grupo de amigos do casal Roberto e Vera Matarazzo Suplicy, donos do lendário bar Supremo, na esquina das ruas Oscar Freire e Consolação. Filha dos criadores, Fernanda Suplicy passou a comandar o Gueri-Gueri desde 2000 – depois entrou no legado familiar seu marido, Sergio Morrison. Em 2016, o Gueri-Gueri deixou de ser um bloco e passou a ser uma festa. “Temos o desejo de voltar para a rua em uma edição especial, E esta essência nunca será apagada”, diz Fernanda.