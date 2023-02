A atriz Ana Flavia está no elenco de ‘Santo Maldito’, que estreia dia 8 no Star+

A atriz e multiartista Ana Flavia se prepara para dois acontecimentos em sua carreira neste início de ano: a nova temporada de “A Babá Quer Passear”, uma de suas performances em que faz uma reflexão social sobre a atual situação das trabalhadoras domésticas no Brasil, e a estreia da série “Santo Maldito”, na Star+, no dia 8.

Na trama, a personagem sofre um acidente que mudará completamente a sua maneira de ver o mundo e sobretudo seu casamento de 20 anos. “Não é sempre que temos a oportunidade de emprestar nossas vivências para uma personagem. Muitas vezes as histórias são muito distantes de nós. Nesse caso eu pude imprimir minha visão de mundo sobre a emancipação das mulheres no mundo de hoje”, disse Ana Flavia.

Ana Flavia estreia em série do Star+ Foto: Div

Bloco de Notas

LARANJA, NÃO! O Carrefour Express vai montar uma loja no prédio do Santander, na Vila Olímpia, em São Paulo. Mas vai ter que procurar uma nova cor. Laranja, a identidade da marca, nem pensar, disseram os donos do prédio. Ela é a cor do concorrente Itaú.

SANTO ANTÔNIO. No dia 7 de fevereiro, a partir das 19h, o jornalista Edison Veiga participa de evento na Livraria da Vila sobre o livro Santo Antônio, publicado pela Editora Planeta.

MIMOS. O Terraço Jardins, no hotel Renaissance, está completando 1 ano. Para celebrar, o restaurante vai oferecer aos clientes um drinque da casa, uma seleção de docinhos para levar, além de um voucher de R$50 do Uber para a corrida de volta para a casa.

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL. Paulo Vieira, master coach e presidente da Febracis, estará em SP até o dia 5 de fevereiro para um treinamento de inteligência emocional com o Método CIS. O encontro será realizada no São Paulo Expo.