A cantora Pabllo Vittar é a mais nova embaixadora de uma marca de vodca sueca

A cantora Pabllo Vittar é a mais nova embaixadora de uma marca sueca de vodca, a Absolut. A partir de agora, ela se junta a atriz Bruna Marquezine na função de divulgar a bebida e os drinques feitos com ela.

Vittar está promovendo a Absolut Raspberri, uma vodca suave com aroma e sabor framboesa.

Pabllo Vittar vira embaixadora de marca de vodca Foto: divu

Para a marca, a escolha da Pabllo reforça o propósito de diversidade e pluralidade. A parceria também chega alinhada ao lançamento da campanha “O Mundo dos Coquetéis de Absolut. Born To Mix”. O filme estreou nas plataformas digitais e nas principais emissoras de rede aberta.

Quer um drinque com a vodca de framboesa? Então aqui vai:

Raspberri Collins

Em uma coqueteleira, adicione 5 framboesas frescas, 25 ml de xarope de açúcar e macere gentilmente.

Adicione gelo, 45 ml da vodca de Raspberri, 25 ml de limão siciliano e bata todos os ingredientes na coqueteleira.

Em um copo alto com gelo, faça a coagem dupla. Complete com água com gás e decore com mais framboesas frescas.

Com Pabllo Vittar marca aposta na diversidade. FOTO ERNNA COST