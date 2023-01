A cartunista Laerte criou ilustrações inéditas para o espetáculo ‘A Divina Farsa’

Oito ilustrações exclusivas criadas pela cartunista Laerte, parceira antiga do LaMínima, marcam a temporada do espetáculo A Divina Farsa, que a companhia estreia em fevereiro, no Itaú Cultural.

Os desenhos vão integrar o programa que será distribuído ao público na abertura de cada apresentação, que vai até o fim do mês.

Na foto abaixo, a obra criada pela cartunista no ano passado exclusivamente para uso da trupe na inscrição do espetáculo no Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo, do qual a companhia foi contemplada.

Ilustração da peça A Divina Farsa. Credito: Laerte

Esta peça fecha as comemorações pelos 25 anos do grupo fundado por Fernando Sampaio e Domingos Montagner, morto em 2016.