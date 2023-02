A ministra Anielle Franco será a próxima convidada do podcast de Mano Brown

A Ministra da Igualdade Racial Anielle Franco será a convidada do próximo episódio da terceira temporada do podcast Mano a Mano. Na conversa, que vai ao ar na quinta (19), Mano Brown e a irmã de Marielle Franco debateram temas como representatividade, violência política e a luta por justiça social.

Anielle Franco Foto: Iara Morselli/Estadão

Nascida na comunidade carioca da Maré, Anielle Franco é bacharel em Jornalismo e Inglês pela Universidade Central de Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e é bacharel-licenciada em Inglês/Literatura pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O rapper já recebeu no podcast - que é um dos maiores sucessos do Spotify Brasil - nomes como Gregorio Duvivier, Angela Davis, Djavan, e o agora ministro dos Direitos Humanos e Cidadania Silvio Almeida.