Ana Eliza Setúbal abre bazar beneficente de Natal

O bazar Oportunidade do Bem começa hoje e segue até o dia 9 de dezembro, das 10h às 22h, no espaço Cubo no JK Iguatemi. Nesta edição especial de Natal, batizada de “Love Celebration”, o público vai encontrar uma curadoria atenta de peças second hand de moda, acessórios e decoração. As peças recebidas em doação (de marcas renomadas) são selecionadas e precificadas para vendas 100% pro bono. O projeto existe desde 2019 e já arrecadou mais de R$5 milhões revertidos para as causas sociais. A empresária e advogada Ana Eliza Setúbal é quem está à frente da iniciativa.

A empresária e advogada Ana Eliza Setúbal está à frente da iniciativa Oportunidade do Bem Foto: Flavia Vitoria

“A Oportunidade do Bem foi uma transformação. Venho de uma carreira jurídica, que foi interrompida por uma vontade maior, que é de me dedicar ao olhar social”, disse Ana Eliza. “É onde eu me encontrei e coloco a minha energia e é o que dá sentido à minha existência”, completou.

Violinista italiano da Orquestra Nacional de Lyon é destaque em festival de música erudita

Violonista italiano Simon Bernardini Foto: Arquivo pessoal

O violinista italiano Simon Bernardini, spalla da Orquestra Nacional de Lyon (França), acaba de entrar para a lista de professores estrangeiros do Festival Internacional de Música de Santa Catarina (FEMUSC) em janeiro próximo. O FEMUSC reúne 80 professores, metade deles estrangeiros, para promover uma imersão de 20 dias dedicados ao aprendizado. Durante todo o evento (de 8 a 28 de janeiro), o público é convidado a participar gratuitamente de apresentações de música erudita e popular nos auditórios do Centro Cultural SCAR e outros pontos espalhados pela cidade catarinense.

Como construir um mundo melhor?

A empreendedora baiana Ingrid Queiroz criou o movimento Inspire & Conte-me que, em 2016, lançou sua primeira série documental e exibiu histórias de empreendedores sociais que promoviam a diversidade e a inclusão. O novo documentário Inspire & Conte-me terá sua pré-estreia amanhã, no Cine Marquise, em SP. A obra propõe um questionamento: É possível fazer a diferença e construir um mundo melhor?

Bloco de notas

MOVIMENTAÇÃO. O executivo Cláudio Loureiro anunciou sua saída da posição de CEO da agência Heads. A movimentação já estava sendo construída desde a aquisição da empresa pelo Brivia Group. Agora, Loureiro reforçará sua atuação no conselho de administração da holding.

PUBLICIDADE. O livro Publicidade Brasileira – Os Primeiros 110 anos (1808 – 1918), de Geraldo Alonso Filho, será lançado na quinta-feira, às 19h30, no Instituto Tomie Ohtake.

TRANSPLANTE. O Einstein faz hoje o lançamento online do livro Desafios: Uma Celebração da Ciência A Favor da Vida (Inbook). A obra marca os 35 anos do primeiro transplante de medula óssea feito pelo Einstein