Andrea Azevedo, diretora do Fundo JBS pela Amazônia, debate riscos climáticos em Yale

Andrea Azevedo, diretora do Fundo JBS pela Amazônia, vai debater sobre mitigação de riscos climáticos no bioma durante a 29ª Conferência Anual da Sociedade Internacional de Florestas Tropicais. O evento, que ocorre na Universidade de Yale, na sexta-feira, também convidou o a professora da Universidade da Colúmbia Britânica, Agnu Boedhihartono, e Brendan Fisher, da Universidade de Vermont para o debate.

Andrea Azevedo, diretora do Fundo JBS pela Amazônia. Foto Divulgação

Bloco de Notas

FILANTROPIA. A BrazilFoundation, entidade que promove filantropia estratégica no Brasil, encerrou 2022 com arrecadação recorde de US$ 11 milhões. O montante possibilitou o apoio a projetos de 121 organizações da sociedade civil distribuídas em 47 municípios de 19 estados. Por meio das ações promovidas, mais de 120 mil pessoas foram beneficiadas.

SOCIAL. Parceria entre a Quattro Investimentos e a Organização Internacional Médico Sem Fronteiras (MSF) cria campanha de doações à organização internacional e mobilização de colaboradores.

VINHOS. Abre hoje a primeira loja física da Evino, em São Paulo, na Rua Deputado Lacerda Franco,