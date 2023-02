Andrea Colli e Vivi Ferreira convidaram Silvana Festa para ser o rosto de nova coleção de joias

Andrea Colli e Vivi Ferreira convidaram Silvana Festa para ser o rosto da nova coleção “O Feminino” da Andrea Colli Solar. “Para a comemoração dos nossos 5 anos, queríamos uma mulher real, madura e naturalmente linda que representasse perfeitamente o tema da coleção” divide Andrea.

Andrea Colli e Vivi Ferreira. FOTO Cleiby Trevisan/ESTADÃO

A coleção é inspirada na força da mulher e nos segredos do universo feminino além das joias traduzirem a delicadeza, força e poder que a mulher gera. Outro ponto importante da marca é o sistema “provenance proof” que rastreia a jornada da gema desde o estado bruto até a peça acabada. Todas as operações ao longo da cadeia produtiva de valor são registradas.

Bloco de Notas

CORRIDA. O Hospital do GRAACC está com inscrições abertas para a sua 21ª edição da Corrida e Caminhada. O evento acontece no dia 14 de maio, Dia das Mães, a partir das 7 horas, no Parque do Ibirapuera. Inscrições pelo site do GRAACC.

TÍTULO. Chefe da área de Neurocirurgia da Beneficência Portuguesa, o médico Feres Chaddad Neto acaba de conquistar o título de Professor Livre Docente pela Unifesp.

NOVO MENU. O restaurante mediterrâneo Dhomus, no Jardim Europa, lançou novo menu executivo especialmente para o verão, feito com ingredientes da estação.