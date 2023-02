Aniversário de São Paulo vai ganhar o maior sanduíche de ‘mortaNdela’ do mundo

O aniversário de São Paulo será comemorado com o maior sanduíche de metro de mortadela do mundo - auditado pelo Guinnes Book. Bom, ao menos essa é a promessa dos organizadores do “MortaNdela Week” (assim com ‘N’ mesmo).

O lanchão poderá ser visto e degustado no próximo dia 25 (aniversário de SP) na Fundação Bienal Ibirapuera, a partir do meio-dia. O ‘Mortadelão’ será formado por 1.075 baguetes de 30cm cada, totalizando 3.225 pedaços. O excedente será doado para o projeto Pãozinho Solidário.

Leia também Museu a céu aberto: conheça algumas das novas obras de arte expostas em prédios de São Paulo

Aniversário de SP será comemorado com sanduba gigante de mortadela. FOTO: FELIPE RAU/AE Foto: AE / AE

A ação, patrocinada pela Perdigão, é gratuita e aberta ao público em geral. Ela também contará com um circuito, no qual as pessoas poderão conhecer o processo de defumação da mortadela, curiosidades e diferentes preparos.

*Mortandela Week Fest:*

Data: 25 de janeiro

Horário: A partir das 12h

Local: Fundação Bienal - Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Ibirapuera. Entrada pelos portões 1/2.