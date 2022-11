Aos 70 anos, ministra do TST, Delaíde Arantes, desfila na Fashion Week

Publicidade

A ministra do Tribunal Superior do Trabalho Delaíde Arantes e a escritora e especialista em visual merchandising Sylvia Demetresco, ambas com mais de 70 anos, desfilam amanhã na SPFW N54, no Komplexo Tempo, na Mooca. Elas irão representar a coleção MethAMORfose, da Thear Vestuário, assinada pelo diretor criativo da marca, Theo Alexandre. “Vamos trazer um olhar importante para o etarismo na moda, mas também para inclusão de mulheres que representam a enorme diversidade do nosso País”, afirma Alexandre.

Para a ministra Delaíde esse é “um sonho de menina”. “Acostumada a processos, sessões de julgamento e palestras, a passarela para mim será como usufruir de uma parte do paraíso”, disse. “Estar no meio da moda tem para mim o significado da grandeza de Deus na minha vida, o que percebi desde os tempos de criança: um ser superior me guiando para novos e importantes rumos”. A ministra tem uma trajetória de vida marcante. Aos 14 anos, trabalhou como doméstica para pagar os estudos.

A Ministra do Trabalho Delaíde Arantes irá participar de um desfile na SPFW Foto: Joao_Augusto / undefined

Já Sylvia diz viver “um misto de emoção e ansiedade”. “A esta altura da vida, participar do maior evento de moda... E com um designer tão especial”, disse. Para apresentar os 22 looks, que reforçam o direito de se sentir bem e de ser quem se é, a marca também terá no casting a modelo Raissa Severo, que tem vitiligo, e a estilista e influenciadora Juliana Santos.

Na Flip, o economista Francisco Gaetani lança obra para desconstruir crenças do senso comum

A Flip, realizada entre os próximos dias 23 e 27, será palco para o pré-lançamento do livro “A Construção de um Estado Para o Século XXI”, do economista Francisco Gaetani e do cientista político Miguel Lago. A obra parte de duas premissas: ainda há muito a ser construído no Estado brasileiro e o governo Bolsonaro desmantelou esforços de décadas para a sua profissionalização. O livro começa desconstruindo crenças que fazem parte do senso comum. Entre elas, por exemplo, a de que o Brasil é um dos países onde mais se paga impostos, em troca dos quais os cidadãos nada receberiam; ou que o Governo Federal seja uma máquina inchada, que precisa ser diminuída. A obra nasceu de uma parceria entre o instituto República.org, que terá uma Casa na Flip, com a Editora Cobogó.

Bloco de Notas

OS INVESTIMENTOS DO KAKÁ. Hoje, a partir das 19h, o pentacampeão do Mundo Kaká participa de um evento online onde falará sobre investimentos no mercado financeiro que impulsionaram seus ganhos. A transmissão é organizada pela Blue3, um dos escritórios de da XP Inc.

CONSCIÊNCIA NEGRA. A ativista internacional dos Direitos Humanos e viúva de Nelson Mandela, Graça Machel, chega ao Brasil para participar das atividades culturais e comemorativas da Semana da Consciência Negra. Graça fará a abertura do 2º Fórum Internacional Empresarial pela Equidade Racial, promovido pela Universidade Zumbi dos Palmares e será a homenageada pelo Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes e pelo o Reitor José Vicente, que realizarão um jantar amanhã na Prefeitura.