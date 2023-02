Arthur Nestrovski fica entre finalistas para cargo de diretor artístico da Filarmônica de Israel

Arthur Nestrovski acaba de voltar de uma viagem movimentada a Tel Aviv, em Israel. O ex-diretor da Osesp foi um dos dois finalistas ao cargo de Diretor Artístico da Filarmônica de Israel, uma das maiores orquestras do mundo.

O ex-diretor artístico da Osesp Arthur Nestrovski Foto: Claudia Cavalcanti

“Só ter sido procurado e entrevistado, primeiro por Zoom e depois em Tel Aviv, já foi uma honra. É uma aventura e tanto, para quem mal respirou da década e meia de Osesp!”, disse ele à coluna. Nestrovski deixou a Osesp em fins do ano passado, encerrando uma gestão de 13 anos à frente da orquestra paulistana. No mesmo ato, inaugurou um acervo que leva seu nome e conta com mais de 2 mil livros, na Midiateca da Sala São Paulo.

A ligação com a ex-casa também continua mais viva que nunca. Arthur é o professor convidado do novo curso de redação e crítica musical da academia da Osesp. “Muita satisfação de atuar como professor convidado da academia”.