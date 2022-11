Artista mistura lógica binária e emoção e tem como admirador príncipe de Mônaco

Publicidade

Linguagem de computação misturada com mensagens inspiradoras. Essa é a proposta da artista brasileira Bianca Caloi Di Grassi – que está chamando a atenção de galerias na Europa e no Japão. O que Bianca tem feito é utilizar o chamado código binário para criar sua arte e comunicar expressões codificadas com poesia.

“Eu chamo minha arte de binary emotions, por usar o código binário para expressar emoções. E isso tem muito a ver comigo, com meu estilo de simplificar o que é complexo”, conta Bianca, que é filha de Ana Maria Diniz e casada com o piloto da Fórmula-E, Lucas Di Grassi.

Bianca estreia uma nova exposição em dezembro, no Banco Rothschild, em Mônaco, onde ela mora. Por lá, um de seus admiradores é o príncipe de Mônaco, Albert II, que tem uma obra sua em seu palácio.

Um dos quadros da paulistana recebeu recentemente um lance de R$ 40 mil no leilão beneficente da ONG Parceiros da Educação. Nessa obra ela se inspirou do desenhista, gravurista e escultor Henri Matisse e escreveu em linguagem binária uma frase do artista: “O trabalho cura tudo”.

“Doei um quadro para o leilão da ONG Parceiros da Educação, que faz um trabalho incrível para melhorar a educação das crianças e adolescentes em São Paulo. Esse é um tema fundamental para todos os brasileiros e sinto orgulho de poder ajudar”, diz a artista.

A artista plástica Bianca Caloi Di Grassi Foto: foto: Felipe Gabriel





Igor Rodrigues abre 1ª individual em SP

O artista Igor Rodrigues abre hoje sua primeira mostra individual em São Paulo na Galeria Frente. A exposição Coisas Acesas Por Dentro tem a curadoria de Carollina Lauriano. Aos 27 anos e autodidata, Rodrigues apresenta cerca de 25 obras inéditas. A base do seu repertório criativo são suas vivências e reflexões. O título da mostra foi inspirado na música Lágrimas Negras, interpretada por Gal Costa. A Galeria Frente fica na rua Dr. Melo Alves, 400 – Cerqueira César.

Tributo a David Bowie na Avenida Paulista

Na próxima quarta-feira, a companhia de dança Cisne Negro vai apresentar o espetáculo Ziggy na entrada da Avenida Paulista do Shopping Center 3. A peça é um tributo a David Bowie (1947-2016). A coreografia, assinada por Mário Nascimento, conta com nove bailarinos em cena. Nascimento também é o responsável pela trilha sonora baseada na discografia de Bowie. O figurinista brasileiro Fábio Namatame fez uma releitura de looks usados pelo artista.

Bloco de Notas

EMPREENDEDORISMO. A BrazilFoundation, especialista na promoção da filantropia estratégica e sustentável, acaba de anunciar um fundo voltado ao empreendedorismo negro no Brasil. De início, serão investidos R$ 4 milhões.

MUSEU DO IPIRANGA. O Instituto Cultural J. Safra lança, na segunda, às 19h, um livro totalmente dedicado ao Museu do Ipiranga. A obra é parte das comemorações do Bicentenário da Independência. O lançamento será no próprio museu.

SEMINÁRIO. Ilan Goldfajn, diretor do Western Hemisphere Department, e Alexandre Schwartsman, sócio-diretor da Schwartsman & Associados, participam no dia 23 do seminário O que Esperar da Economia e A Realidade Política. No Teatro Renaissance.