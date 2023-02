O Grupo Campari anunciou a dupla Maiara & Maraisa como DC (Donas da Cachaça) da marca Sagatiba no Brasil.

No cargo (sim, é um cargo, elas não são realmente donas da marca de cachaça), as cantoras atuam como estrelas do marketing e na cocriação de ações promocionais. “A parceria com as artistas vai muito além de um contrato de imagem, iremos criar ações em bares e promoções”, disse Vinicius Low, Diretor de Marketing do Grupo Campari.

