Astróloga e Monge afirmam que a empatia e o autoconhecimento são as ‘chaves’ para 2023

É época de traçar caminhos, escolher direções, planejar o novo ciclo, mas também um tempo de indefinições. A coluna ouviu as previsões de uma astróloga e de um monge (que também é mestre de meditação) sobre suas intuições e sobre as principais movimentações no céu em 2023. A pressa vai ser uma marca do primeiro trimestre, segundo a astróloga paulistana Virginia Gaia, com Júpiter ingressando no signo de Áries. “Ele traz pressa, destaca figuras de poder e reforça os interesses em temas militares. Em maio, o gigante gasoso ingressa no signo de Touro, onde fica até 2024, e evocará a necessidade de mais atenção ao meio ambiente, aos recursos naturais e também incentivará a busca por uma nova retomada econômica, mas com valores renovados.”

A astróloga Virginia Gaia Foto: Drika Trevisan

Leia também Calcinha bege? Comer lentilhas? Conheça as superstições de Juliette e outros famosos

Nesse meio tempo, Júpiter terá encontro marcado com Urano, regente da inovação, então podem-se esperar novidades grandes no campo do desenvolvimento tecnológico e científico, com forte impacto na economia, observa a astróloga. Já Saturno, o regente dos grandes ciclos de tempo, deixa o signo de Aquário, e entrará em Peixes, em março, ficando neste signo até 2026. Saturno em Peixes leva atenção às questões coletivas mais amplas, reforçando o recado de que é um período para exercício cotidiano da empatia. Será hora também de rever temas como religião, acolhimento de refugiados e povos excluídos.

Formado no monastério na ilha de Kauai no Havaí, de tradição budista shivaista indiana, o monge Satyanatha (Sat), o brasileiro Davi Murbach, diz que Júpiter em Áries significa coisas potentes acontecendo rápido. Ele fala em “abertura de comportas” e “potencialização”. “O que eu recomendo, quando se abrirem as comportas e mil coisas acontecerem, é um momento de interiorização para não ser arrastado pelas vinte mil coisas. Lembre-se de quem você é. Na virada do ano, anote os seus valores, em caso de confusão vá olhar lá. Quem você quer ser em 2023? E, a partir desta lista de prioridades, vá conseguindo organizar tudo que precisa fazer. A pressa tira a nossa capacidade de priorizar. Só prioriza direito quem sabe realmente quem é.”

Davi Satyanatha Murbach

Sat vê o movimento “de-growth” se fortalecendo em 2023, com cada vez mais pessoas redefinindo o que é sucesso. Nos anos 80, ele lembra que era muito chique ser ocupado, mas que agora as reuniões mais curtas estão sendo valorizadas. “O que realmente é bom para nós, para nossa família, para os amigos e para o planeta? Ter mais ou ter melhor? O meu sucesso é aquela coisa insaciável ou será que inclui serenidade e paz? Isso é interessante porque já está começando a acontecer no mundo. De repente, o que está em voga é a paz do monge, a diminuição das nossas necessidades, ter um pouco menos de coisas e um pouco mais da gente.”