A atriz Elen Clarice será Lélia no filme “Meu Nome é Gal” – previsto para estrear nas telonas em setembro, com direção de Dandara Ferreira e Lô Politi. A personagem também vem da Bahia e, além de ser muito próxima de Gal, participa do início da descoberta musical da cantora, dividindo os momentos em São Paulo.

Elen comenta sobre a personagem: “Uma grande admiradora que tinha um encantamento absoluto por ela e por sua voz, tinha uma paixão por Gal ela como todos!”.