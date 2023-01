Baile da Vogue, no Copacabana Palace, propõe um ‘Sonho de Uma Noite de Verão’ cheio de brasilidades

Se no ano passado o Baile da Vogue focou num tema histórico, o centenário da Semana de 22, este promete ser mais lúdico, mas ainda calcado na potência da cultura nacional. O baile batizado de “Sonho de uma Noite de Verão” não terá vibrações shakespearianas, mas o calor, as cores vibrantes e as batidas do Brasil – que, segundo a organização, “poderão ser vistas e sentidas numa jornada de cinco atos, marcados em cada ambiente da festa”.

Paula Merlo, diretora da Vogue Brasil. Crédito Lu Prezia

Além dos esperados looks das convidadas, a decoração será outro ponto forte da festa, toda feita à mão, com alegorias que remetem ao encanto de uma noite de verão. O palco receberá nomes da música pop, como Silva, a bateria da Grande Rio e a cantora Ludmila.

“Entre os convidados, sempre amigos da publicação, receberemos este ano uma atriz internacional que faz muito sucesso entre a geração Z”, entrega, sem entregar Paula Merlo, diretora da Vogue Brasil. O baile acontece no dia 10 de fevereiro, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.