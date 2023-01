Baile do Bowie volta ao Cine Joia

Depois de três anos, o Baile do Bowie volta sábado, dia 14, ao Cine Joia para comemorar os 76 anos de David Bowie. A festa, produzida por Flávia Durante, vai contar com show de Ikaro Kadoshi, considerado o melhor performer andrógino do País na arte drag e apresentador do reality “Drag Me As a Queen”, do canal E!, e da ”Caravana das Drags”, da Amazon Prime Video. Na festa, quem estiver com um look inspirado no artista britânico concorre a uma série de prêmios.

Na pista, as DJs Bella Castro e Shey Guess e o DJ Daniel Martins tocam hits, covers e remixes e Lados B do artista britânico e de músicos influenciados por ele, além de bandas e artistas dos anos 60, 70 e 80.

Leia também Conheça o bar que fica no lobby do hotel Grand Hyatt São Paulo; assista ao vídeo