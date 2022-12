Bete Coelho vai estrear peça baseada em personagens de James Joyce

A atriz Bete Coelho abrirá, em 25 de janeiro, a temporada 2023 do Teatro Unimed, em uma nova montagem do espetáculo “Molly – Bloom” – baseada nos marcantes personagens da mais cultuada obra de James Joyce, “Ulisses”. Desta vez, a peça da Cia. Br116, que conta também com o ator Roberto Audio e direção de Daniela Thomas e Gabriel Fernandes, acontece em uma cama cenográfica, parte central da trama, estrategicamente posicionada no palco do teatro – em um intricado jogo de projeções e espelhos, de modo a que o público ocupe a posição de voyer da relação do casal. “Uma das poucas coisas boas que a pandemia me trouxe foi a possibilidade de mergulhar fundo nesta obra de Joyce e em tudo o que se passa na cabeça desses personagens incríveis e seus devaneios”, disse Bete.

Bete Coelho na peça "Molly-Bloo" Foto: Matheus José Maria

Curadora de antiquário para novas gerações, Paloma Danemberg abrirá loja do Ad. Studio em São Paulo no final do primeiro trimestre de 2023, na nova ala de design do Shopping Cidade Jardim. A loja já esta no Rio de Janeiro, no Shopping Leblon desde 2016. Paloma viaja para o velho mundo atrás de peças e inova na área ‘upcycling’ de móveis e objetos antigos. Ela faz essas viagens pela França com o pai dela, Arnaldo Danemberg, que atua há 40 anos no antiquariato.

Maquiagem como resgate da autoestima

O maquiador Rosman Braz desenvolveu o curso de maquiagem e autoestima, que é 100% voluntariado e ministrado na Área da Criança e do Adolescente da Unibes (União Brasileiro Israelita do Bem Estar Social), para ensinar métodos para realçar a beleza natural dos alunos e prepará-los para sua primeira entrevista de emprego. “Nosso projeto é sobre transformação, uma forma de ajudar no resgate da autoestima e empoderamento dos jovens”, comenta Braz.

Bloco de Notas

CAMPANHA. A Coalizão Negra Por Direitos, que reúne mais de 250 organizações do movimento negro, retomou a campanha Tem Gente com Fome. O objetivo é arrecadar recursos para a doação de alimentos, roupas e kits de higiene a famílias em situação de vulnerabilidade.

PRÊMIO. O escritório de arquitetura FGMF está entre os vencedores do International Residential Architecture Awards (IRA) 2022. A premiação internacional celebra os melhores projetos residenciais do mundo.

CAFÉ. Para atender aos turistas que visitam Santos durante a temporada de cruzeiros, o Museu do Café ampliará o seu funcionamento, abrindo em determinadas segundas-feiras até abril de 2023. Na Rua XV de Novembro, 95 – Santos.