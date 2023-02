Bruna Marquezine brilha em trio elétrico no carnaval de Salvador

O principal circuito de trios elétricos de Salvador, o Barra Ondina, ferveu com a presença de celebridades como Bruna Marquezine, Joan Smalls e Rebecca, que aproveitaram a noite no Trio Major Lazer. Comandado pela MAP Brasil, a terceira edição do projeto teve apresentações do trio Major Lazer, formado por Diplo, Walshy Fire e Ape Drums, o grupo baiano ÀTTØØXÁ e o duo Tropkillaz. A lista de convidados foi assinada pela empresária Marina Morena.

Bruna Marquezine no carnaval de Salvador Foto: Magali Moraes

lia teve até menu assinado por Alex Atala

A experiência gastronômica do camarote Arara, na Sapucaí, continua no Desfile das Campeãs. Uma parceria do chef Alex Atala e a Sapore entregou um menu sofisticado para os padrões carnavalescos. Entre as opções estão copa lombo cozida com shoyu e mel de abelhas nativas, purê de cará, creme de mandioquinha com mel trufado, terrine de coco com doce de leite, pipocas caramelizadas e arroz doce com quebra queixo crocante de caramelo salgado.

O Chef Alex Atala assina menu do camarote Arara Foto: Marcus Steinmeyer

Bloco de Notas

NO RADAR. A segunda edição da Radar – Mostra Itinerante de Arte Contemporânea acontece gratuitamente entre os dias 2 e 5 de março no Jardim Guedala, em São Paulo.

Continua após a publicidade

TEATRO. Núcleo Educatho e Núcleo Sem Querer de Tentativas Teatrais estreiam 3x1 Tebas em março na Oficina Cultural Oswald de Andrade. Com direção de Juliano Barone e dramaturgia de Solange Dias, o espetáculo é inspirado na tragédia Édipo Rei, de Sófocles.