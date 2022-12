Brunch de luxo no ano novo: como é e quanto custa comer nos hotéis mais chiques de SP

Abrir 2023 com um brunch em um dos endereços mais luxuosos de São Paulo está na “listinha de desejos” de muitos que ficaram na cidade neste fim de ano. No Palácio Tangará, por exemplo, o brunch de ano novo começa às 13h (ou seja, você pode dormir até mais tarde) e será servido no ‘Pateo do Palácio’. Em um extenso menu de três momentos, destacam-se o tartar de wagyu trufado com pinoli e ova de mujol; o camarão empanado no coco com chutney de abacaxi e o risoto de abóbora e champanhe com vieira maçaricada. O valor é de R$ 590 por pessoa, acompanhando bebidas não alcoólicas, espumante, vinho, aperol spritz e gin & tônica. Já o Grand Hyatt SP oferece o seu “Sunday Brunch” no dia 1º de janeiro. O buffet é composto por opções de frutos do mar. Também estão inclusos itens clássicos de café da manhã como muffins, waffles, panquecas com maple syrup, ovos pochê e beneditino. Para harmonizar, serão oferecidas opções de espumante e vinhos. No hotel Hyatt, o valor do brunch é de R$ 420.

Brunch no Palácio Tangará no dia 1º

Kobra inaugura novo mural em São Paulo

O muralista Eduardo Kobra acaba de criar um novo mural em SP. Com cerca de 400 m², Fraternidade, Liberdade e Igualdade está situado na rua Capivari, 337, em frente ao estádio do Pacaembu. Segundo Kobra, o mural busca passar, às vésperas do Ano Novo, uma mensagem de atitude e esperança. “Os valores que marcaram a Revolução Francesa seguem universais”, disse Kobra.

Todas as vozes de Marielle Franco

As atrizes Gabriela Loran, Dira Paes, Verônica Bonfim e a cantora Zélia Duncan estiveram reunidas esta semana, no Rio de Janeiro, para divulgar o lançamento do audiobook que vai narrar a história de Marielle Franco. As quatro artistas serão as narradoras do projeto, ainda em fase de edição, com estreia prevista para o início do próximo ano.

As atrizes Gabriela Loran, Dira Paes, Verônica Bonfim e a cantora Zélia Duncan

Xamã promete show especial no Réveillon da Paulista

O cantor Xamã será uma das atrações do réveillon da Paulista. O artista, nascido em Setiba, zona oeste do Rio de Janeiro, cujo nome de batismo é Jason Fernandes, tem em seu currículo três álbuns, três EP’s e soma, somente no Spotify, mais de 8,5 milhões de ouvintes mensais. “Cantar no réveillon da Paulista é como fechar o ano com chave de ouro. 2022 me trouxe momentos de muita alegria”, disse. “Foi um ano e tanto. Quero celebrar esse ciclo maravilhoso e garantir um espetáculo pra quem vai curtir a virada em uma das maiores festas de réveillon do País. Tô preparando um show especial, com novo arranjo e muitas surpresas”, completou.

Você sabe quais são os distritos com mais bares e restaurantes na cidade de São Paulo?

Um estudo do Loft Dados mostrou que os distritos de Pinheiros, Jardim Paulista e República são os que mais oferecem bares e restaurantes na cidade de SP. Consolação, Vila Mariana e Itaim Bibi também se destacam no levantamento. Em números absolutos de estabelecimentos, ficaram no topo da lista Pinheiros (382 estabelecimentos), Jardim Paulista (334), República (177) e Consolação (169). Em toda a cidade, a média é de 40 estabelecimentos por distrito.