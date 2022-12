Calcinha bege? Comer lentilhas? Conheça as superstições de Juliette e outros famosos

Você pode até negar, mas cumprir algum ritual na virada do ano para atrair sorte, amor, paz e dinheiro é irresistível. Pular ondinhas? Comer lentilhas? Ou usar lingeries coloridas? Conversamos com Juliette Freire, Rafael Zulu, Fefe e outras celebridades sobre superstição de fim ano. Confira a seguir:

Juliette, cantora

“Eu sempre uso calcinha bege! É bom também porque costumo passar o réveillon de roupa branca, então é ideal para não marcar. Mas acho que, além das superstições, o mais importante de tudo é passar a virada de ano em um lugar em que a gente se sinta bem e esteja cercada daquelas pessoas que a gente ama.”

Rafael Zulu, ator e empresário

“Já é uma tradição minha passar a virada de ano perto do mar. Pouco antes do fogos, sempre tiro um tempo para ir sozinho até a beira do mar para conversar com Deus e meus orixás. Agradeço pelo ano e peço proteção a mim e aos meus.”

Fefe, atriz e influenciadora digital

”Eu nunca deixo de passar com calcinha branca. A roupa pode até ter outras cores, mas a lingerie precisa ser branca. E sempre pulo as sete ondas no mar assim que o ano vira. Acho que traz sorte.”

Jorge de Sá, ator e empresário

”Eu e minha esposa temos uma tradição. Nós sempre criamos um mural de fotos com todas as conquistas que desejamos para o ano seguinte. Deixamos em um ponto estratégico da casa e diariamente paramos em frente por dois minutos para orar e nos imaginarmos naqueles cenários.”

Carol, da dupla Carol e Vitoria

”Eu gosto de escrever cartas para o ano que passou e guardar para ler no próximo réveillon, para ver o que mudou e passou. Gosto de, além do branco, usar algo com cor também. São coisas que faço desde criança.”

Vitoria, da dupla Carol e Vitoria

”Como, nos últimos anos, estou morando perto da praia, tenho pulado as sete ondinhas em todo Ano Novo. Também como muita lentilha! É para dar muita sorte para o próximo ano.”

