Casa Comigo: bloco famoso por pedidos de casamento comemora 10 anos no próximo sábado

O Casa Comigo, que comemora 10 anos de existência, é um dos primeiros grandes blocos a desfilar no carnaval. Neste ano, ele sai dia 11 de fevereiro (sábado), a partir das 11h, com concentração na Rua Henrique Schaumann, em Pinheiros.

Bloco Casa Comigo comemora 10 anos Crédito: Mario Águas

A as cantoras Cyz Mendes, Sarah Roston e o músico Rafael Mimi (NX Zero) são os convidados especiais. O bloco também é famoso por, tradicionalmente, ser o palco de muitos pedidos de casamento. Esse ano não deve ser diferente...

Bloco de Notas

ADONIRAN BARBOSA. No dia 8, o Circolo Italiano abre exposição com telas em homenagem a Adoniran Barbosa. Oito artistas de bairros da periferia fizeram telas para homenagear o artista. A mostra é gratuita, vai até dia 5 de março e tem apoio do Consulado da Itália e do Colégio Dante Alighieri.

NO DIREITO. Termina hoje, na Faculdade de Direito da USP, a Competição de Direito, Tecnologia e Arbitragem, organizada por Juliano Maranhão, professor de Filosofia e Teoria Geral do Direito da FDUSP, diretor do Lawgorithm e sócio do escritório Opice Blum, Bruno e Vainzof advogados.