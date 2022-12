Chef Carla Pernambuco vai lançar curso para empreendedores

Para marcar os seus 30 anos de carreira, a chef Carla Pernambuco prepara o lançamento de uma plataforma de cursos para quem quer empreender no setor da gastronomia. Com previsão para início de fevereiro, o “Estúdio CP/Projetos Gastronômicos” irá trazer uma série de cursos (online ou presenciais) sobre temas como hospitalidade, food service, salão, design, experiência do cliente e outros temas. A ideia surgiu porque, ao longo de sua jornada profissional, Carla viu muitas pessoas talentosas abrindo e fechando negócios e a maturidade a fez perceber que o empreendimento gastronômico é multidisciplinar.

Chef Carla pernambuco completa 30 anos de carreira Foto: Roberto Seba

Além das aulas, Carla vai promover mentorias personalizadas. “Vamos preparar para a realidade empreendedores ou recém-formados, aposentados que têm o sonho de continuar trabalhando sendo donos de alguma operação na área ou donos de negócios que precisam ser ajustados”, disse.





Campeão testa ondas em piscina da JHSF

Italo Ferreira Foto: MAURO PIMENTEL/AFP

Surfistas profissionais testaram a piscina para prática de surf da JHSF, no empreendimento Boa Vista Village, em Porto Feliz. Entre eles estava o primeiro campeão olímpico da história do surf, o brasileiro Italo Ferreira. “Para um surfista, é um sonho poder pegar ondas perfeitas, treinar diferentes manobras e se divertir com os amigos. De todas as manobras, a sessão do aéreo foi a mais incrível”, disse Ferreira.

Poltrona ‘Chifruda’, símbolo do pós-modernismo, completa 60 anos e ganha edição especial

Aniversário de 60 anos da icônica ‘Chifruda’, peça assinada pelo arquiteto e designer Sergio Rodrigues Foto: Arquivo pessoal

Para celebrar o aniversário de 60 anos da icônica Chifruda, peça assinada pelo arquiteto e designer Sergio Rodrigues, o Instituto Sergio Rodrigues, em parceria com o Sergio Rodrigues Atelier, anunciam a venda especial da poltrona. A edição terá 40 peças numeradas e certificadas, além da doação de um exemplar Hors Commerce para integrar o acervo do Museu da Casa Brasileira. A poltrona é um símbolo do pós-modernismo brasileiro e marca um movimento importante na história da arquitetura e do design nacional.

Bloco de notas

COMIDA JAPONESA. Telma Shiraishi, chef à frente do restaurante Aizomê, que foi nomeada em 2019 Embaixadora da Boa Vontade da Difusão da Culinária Japonesa pelo governo japonês por meio do Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pesca (MAFF), acaba de receber o Prêmio do Ministro Para A Promoção da Comida Japonesa no Exterior. Ela também foi criadora do projeto Água no Feijão – que já distribuiu mais de 200 mil marmitas.

PARAISÓPOLIS. O Grupo Arezzo&Co vai estrear hoje sua primeira Loja dos Sonhos na comunidade de Paraisópolis, em parceria com a Costurando Sonhos Brasil. A iniciativa consiste em um espaço para venda de calçados e acessórios com faturamento revertido para o subsídio de bolsas de estudo.