Claudia Raia lança coleção de roupas inspirada no balé

Grávida de seis meses de seu filho Luca, Claudia Raia lança hoje sua primeira coleção de roupas em colaboração com a Balletto. A parceria nasceu do encontro de Claudia com a diretora criativa da marca, Luciana Mantegazza. “Luciana é uma mulher de muito bom gosto, inteligente, e a gente se conectou de cara. Nós duas temos muitas coisas em comum, como o amor pelo balé, pela dança e o cuidado com o corpo e a mente. Tudo isso nos guiou na criação das peças”, afirma Claudia.

Claudia Raia e Luciana Mantegazza, da Balletto Foto: SILVANA GARZARO/ESTADÃO

“Nós somos mulheres práticas, que emendam compromissos e, por isso, criamos uma coleção versátil, em que as peças podem ser usadas em várias ocasiões diferentes. Levamos cerca de um ano para criar a coleção”, conta a atriz.





Recém-chegada da COP 27, a produtora Luciana Brafman, radicada em Los Angeles, encabeça a exposição Climate Dreams até o dia 27 de novembro no Espaço Pivô, em SP. No evento, que conta com instalação artística e bate-papo com Gregório Duvivier, também ocorre o lançamento da ferramenta de filtros para redes sociais Climate Dreams, iniciativa da Time To Act, que ilustra emergências climáticas. Composta por filtros com os temas “inundação”, “queimada”, “poluição” e “aquecimento”, o usuário pode compartilhar vídeos e fotos em seu perfil.

PARIS. A chef Janaína Torres Rueda, d’A Casa do Porco, cozinha hoje em Paris, no Oka – restaurante com 1 Estrela Michelin do chef Raphael Rego. O jantar é para convidados.

CUBANA NA FLIP. A premiada escritora cubana Teresa Cárdenas é um dos destaques da FLIP 2022 e estará em Paraty neste sábado para um encontro inédito com a escritora brasileira Esmeralda Ribeiro. O evento ocorre no novo espaço da Casa Poéticas Negras.

RELIGIOSIDADE. A Arte132 Galeria abre amanhã a sua última exposição do ano: Arte Devocional no século XIX – Pintura sobre metal e Paulistinhas. Em tempo, as ‘Paulistinhas’ são esculturas de santos em pequenos formatos.

FESTA. O Einstein acabou de fechar uma parceria com o Sheba Medical Center, um dos 10 melhores hospitais do mundo, segundo ranking da revista americana Newsweek, para inovação aberta em saúde.